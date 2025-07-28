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Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Üniversite Tanıtım Günleri

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Üniversite Tanıtım Günleri
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Ankara Büyükşehir Belediyesi, bu yıl dördüncüsünü düzenlediği Üniversite Tanıtım Günleri ile üniversite adayı gençleri Türkiye’nin dört bir yanından gelen üniversitelerle buluşturdu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent’te gençlerin hayatını kolaylaştıran öğrenci dostu uygulamalarını sürdürüyor.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı ile Ankara Kent Konseyi iş birliğiyle bu yıl dördüncüsü düzenlenen Üniversite Tanıtım Günleri, 26-27 Temmuz tarihlerinde Atatürk Kapalı Spor Salonu ve Sergi Sarayı’nın bahçesinde gerçekleştirildi.

10 BİNİN ÜZERİNDE ÖĞRENCİ KATILDI

Türkiye’nin dört bir yanından gelen 56 üniversitenin katılımıyla gerçekleşen etkinlikte aday öğrenciler, tercih sürecine yön verecek bilgileri doğrudan üniversite temsilcilerinden alma fırsatı yakaladı. Binlerce aday öğrencinin ziyaret ettiği Üniversite Tanıtım Günleri’nde yalnızca öğrenciler değil, veliler de üniversite yetkilileriyle görüşme fırsatı buldu. İki gün boyunca kurulan stantlarda üniversiteler burs ve barınma imkânları, bölüm içerikleri, kampüs hayatı ve sosyal olanaklar gibi birçok konuda bilgi verirken, öğrenciler de tercih döneminde ihtiyaç duydukları detaylara doğrudan ulaşabildi.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Doç. Dr. Serkan Yorgancılar, “2 gün boyunca etkinliğimiz sürdü ve 10 binin üzerinde öğrencimiz katıldı. Türkiye’nin dört bir yanından 50’den fazla üniversite, öğrenci adaylarıyla yüz yüze görüşerek tercihlerini yapmalarına yardımcı oldu” dedi.

ÜNİVERSİTELERDEN VE ÖĞRENCİLERDEN YOĞUN İLGİ

Üniversite Tanıtım Günleri’ne katılan üniversiteler de etkinlikten memnun ayrıldı. Hitit Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Eşref Savaş Başcı, “Bu bizim için çok güzel bir fırsat. Ankara’da, Başkent’imizde böyle bir buluşmayı sağlayabilmek gerçekten çok önemli. Büyükşehir Belediye Başkanı’mıza çok teşekkür ediyoruz. Hitit Üniversitesi olarak burada çok güzel ağırlandık ve ziyaretlerden de oldukça memnunuz. Öğrenciler geldiler, biz de onlara üniversitemiz hakkında bilgiler verdik” diye konuştu.

Stantları gezen öğrenciler de etkinliği faydalı bulduklarını dile getirerek şunları söyledi:

-Elif Buse Öke: “Sınav açıklandığından beri aklımda bir bölüm yoktu ve sürekli düşünüyordum neler yapabilirim diye. Üniversiteleri her şehre tek tek gidip gezme fırsatımız da olmuyor. Tercihlerde nasıl fikir edinebileceğim sürekli aklımdaydı. Burada birkaç üniversiteyle görüştüm ve bazı konularda fikrim tamamen değişti. Çok etkili oldu. İstediğim bölüm hakkında istediğim imkânların olmadığını böylece öğrenebilmiş oldum. Benim işimi çok kolaylaştırdı.”

-Salih Ünlü: “Ankara başta olmak üzere çevre illerden de güzel üniversitelerin buluşması var. Bilgi aldık, yardımcı oldular bize sağ olsunlar. Bilgilendirici ve gerçekten önemli bir proje olduğunu düşünüyorum.”

-Onur Gedikli: “Gayet güzel oldu. Farklı bir bölüm düşünüyordum, buradaki öğretmenlerle konuştuktan sonra daha farklı bir tercihe yöneldim. Üniversiteler hakkında bilgiler aldık. Gayet yararlı oldu bizim için, teşekkür ederiz.”

-Hayat Turgut: “Buraya gelip Erasmus imkânlarını öğrenebildim ayrıca okulların fakültelerinin nerede olduğunu öğrendim. O yüzden bilgili oldu.”

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Etiketler Üniversite Tanıtım Günleri ankara abb ankara büyükşehir belediyesi mansur yavaş
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