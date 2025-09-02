Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yaklaşık 104 bin öğrenciye 91 milyon TL kırtasiye desteği

Ankara Büyükşehir Belediyesi, eğitimden sosyal yaşama kadar her alanda ihtiyaç sahibi ailelerin yanında olmaya ve çocukların gelişimine destek vermeye devam ediyor.

Eğitimde fırsat eşitliğini önceleyen çalışmalarına devam eden Ankara Büyükşehir Belediyesi, sosyal destek alan ailelerin ilkokul ve ortaokula giden çocukları için her yıl olduğu gibi bu yıl da kırtasiye desteğinde bulunuyor. Tüm Türkiye’ye örnek olan proje kapsamında, sosyal destek alan yaklaşık 80 bin 77 ailenin ilkokul ve ortaokula giden yaklaşık 104 bin çocuğu için 91 milyon TL Başkent Kartlarına yatırıldı. İlkokul çağındaki öğrenciler için 1000 TL, ortaokul çağındaki öğrenciler için ise 750 TL yatırılan Başkent Kartlarla sadece kırtasiyelerde alışveriş yapılabilecek ve kırtasiye malzemeleri istenilen kırtasiyeden temin edilebilecek.

Tüm Türkiye’ye örnek olan proje kapsamında, sosyal destek alan yaklaşık 80 bin 77 ailenin ilkokul ve ortaokula giden yaklaşık 104 bin çocuğu için 91 milyon TL Başkent Kartlarına yatırıldı. İlkokul çağındaki öğrenciler için 1000 TL, ortaokul çağındaki öğrenciler için ise 750 TL yatırılan Başkent Kartlarla sadece kırtasiyelerde alışveriş yapılabilecek ve kırtasiye malzemeleri istenilen kırtasiyeden temin edilebilecek.

Kırtasiye, kantin, abonman, servis ve giysi desteğiyle vatandaşların masraflarını hafiflettiklerini vurgulayan ABB Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Ahmet Güven, sağladıkları kırtasiye desteği ile ilgili şunları söyledi:

“Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak çocuklarımızın eğitimine destek olmayı çok önemsiyoruz. Bu yıl sosyal destek alan ailelerimizin yaklaşık 104 bin ilkokul ve ortaokul çağındaki evladımızın kırtasiye ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Geçtiğimiz cuma günü okul kıyafeti desteği sağladığımız ailelerimizin Başkent Kartlarına bugün de yalnızca kırtasiye alışverişinde kullanılmak üzere yaklaşık 91 milyon TL tutarında ödeme gerçekleştirdik. Böylece hem çocuklarımızın eğitimde eşit şartlarda yol almasına katkı sunuyoruz hem de zorlu ekonomik koşullarda ayakta durmaya çalışan kırtasiye esnafımıza can suyu oluyoruz. Bu vesileyle yeni eğitim öğretim yılında tüm öğrencilerimize başarılar diliyoruz.”

Ankara Kitap Kırtasiyeciler Esnaf Odası Başkanı Müslüm Küçükarzuman da şöyle konuştu: “Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin ihtiyaç sahibi çocuklarımız için, kırtasiye ihtiyaçları için Başkent Kartlara yatırdığı para Ankara esnafında kalmak suretiyle can suyu olmuştur. 2022 yılından bu yana tekrarladığımız bu Başkent Kart’a yatırılan ücretlerin sadece kitap kırtasiyelerde geçmesinden dolayı Mansur Yavaş’a teşekkür ediyoruz. Ülkenin ekonomik krizde olmasından dolayı bitmekte olan mesleğimizi Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin ve çevre ilçe belediyelerimizin katkılarıyla ayakta tutmaya çalışıyoruz.”

Kırtasiye desteğinden yararlanmak için kırtasiyeye alışveriş yapmaya gelen öğrenci velisi ile kırtasiye esnafı uygulamayla ilgili memnuniyetlerini şu sözlerle dile getirdi:

-Yasin Memiş (Öğrenci Velisi): “Başkent Kart sayesinde alışverişlerimiz uygun hâle geldi. Kuru boya, kalem, sulu boya gibi çeşitli gereçleri aldık. Bütçemizi çok rahatlattı. Diğer alışverişlerimizi rahat alabilecek hâle geldik çok minnettarız.”

-Erkan Tırın (Kırtasiye Esnafı): “Ülkemizin çok zor sıkıntıların arasında insanlara ve esnafımıza, özellikle kırtasiye sektörüne bir can suyu olduğunu düşünüyorum. Halkımız, karttan çok memnunlar. Özellikle bizler de kırtasiye esnafı olarak bu süreci destekliyoruz. Proje bize olumlu yansıdı. Çünkü kırtasiye sektörü maalesef kan kaybetmeye başladı ama Mansur Başkan'ım sayesinde bu kartlar sadece kırtasiyelerde geçtiği için bize çok ciddi bir can suyu oldu. Mansur Başkan'ımın sayesinde bence okul sezonlarımız gerçekten bir hareketlilik kazandı. Bizim de dükkânlarımızda bir hareket sağlanıyor.”