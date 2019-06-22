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  4. 22 Haziran 2019 11:25

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yaz Kur'an kursları

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Diyanet İşleri Başkanlığı ile yaptığı protokol kapsamında Başkentlilere Kur’an kursları düzenliyor. Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı ile Ankara İl Müftülüğü eğitmenleri tarafından yıl boyu verilen Kur’an kursları yaz döneminde de devam edecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yaz Kur'an kursları
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Aile Yaşam Merkezleri, Gençlik Merkezleri, Çocuk Kulüpleri, Hanım Lokalleri ve BELMEK’lerde açılan Yaz Okulları bünyesinde verilecek “Kur’an Kursları”, 24 Haziran’da başlıyor.

Sosyal, kültürel, sportif ve eğitsel faaliyetlerin sürdürüldüğü bu merkezlerde ayrıca açılacak olan Kur’an Kursları, okullar açılana kadar devam edecek.

YIL BOYUNCA 2 BİN 958 KİŞİ KUR’AN KURSUNA KATILDI

         Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin Diyanet İşleri Başkanlığı Ankara İl Müftülüğü ile yaptığı protokol kapsamında açılan “Kur’an Kursu ve Dini Bilgiler Dersi”ne bu yıl 2 bin 958 kişi katıldı.

         Her yaştan Başkentlinin ücretsiz olarak katıldığı Kur’an kurslarına yaz döneminde de yoğun ilgi gösterildiğini belirten yetkililer, uzman eğitmenlerce verilen dersler sonunda başarılı olan kursiyerlere, “Başarı Belgesi” ile “Katılım Belgesi”nin verildiğini belirttiler.

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