Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yaz Kur'an kursları

Aile Yaşam Merkezleri, Gençlik Merkezleri, Çocuk Kulüpleri, Hanım Lokalleri ve BELMEK’lerde açılan Yaz Okulları bünyesinde verilecek “Kur’an Kursları”, 24 Haziran’da başlıyor.

Sosyal, kültürel, sportif ve eğitsel faaliyetlerin sürdürüldüğü bu merkezlerde ayrıca açılacak olan Kur’an Kursları, okullar açılana kadar devam edecek.

YIL BOYUNCA 2 BİN 958 KİŞİ KUR’AN KURSUNA KATILDI

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin Diyanet İşleri Başkanlığı Ankara İl Müftülüğü ile yaptığı protokol kapsamında açılan “Kur’an Kursu ve Dini Bilgiler Dersi”ne bu yıl 2 bin 958 kişi katıldı.

Her yaştan Başkentlinin ücretsiz olarak katıldığı Kur’an kurslarına yaz döneminde de yoğun ilgi gösterildiğini belirten yetkililer, uzman eğitmenlerce verilen dersler sonunda başarılı olan kursiyerlere, “Başarı Belgesi” ile “Katılım Belgesi”nin verildiğini belirttiler.