Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Yenimahalle ilçesine 3 yeni sosyal ve kültürel tesis

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin Yenimahalle ilçesine kazandıracağı Ergazi Gençlik Merkezi, Güventepe Sosyal Kültürel Tesisi ve İlkyerleşim Çocuk Etkinlik Merkezi’nin inşaat çalışmalarını sürdürüyor. 1485 metrekarelik İlkyerleşim Çocuk Etkinlik Merkezi, 1380 metrekarelik Ergazi Gençlik Merkezi ve 7 bin metrekarelik Güventepe Sosyal Kültürel Tesisi’nin tamamlanmasıyla Başkentliler daha modern, sağlıklı ve güvenli bir hizmetle buluşacak.

İlkyerleşim Mahallesi’nde yapımı devam eden çocuk etkinlik merkezinin tamamlanmasının ardından aileler çocuklarını bırakabileceği yeni bir alana sahip olacak. 1484 metrekarelik alandan oluşacak merkezde toplamda 64 çocuk; eğitim, öğretim, oyun, el becerisi, uyku ve yemek gibi günlük aktivitelerini karşılayabileceği bir sosyal yaşam imkânına kavuşacak.

Bina bünyesinde çocuklar için 6 derslik, 4 uyku odası, 2 atölye, oyun odası, yemekhane, revir, soyunma odası ile birlikte idari birimler ve mutfak bulunacak. Ayrıca; 107 metrekare kauçuk zeminli çocuk oyun alanı ve oyun elemanları, 217 metrekare yeşil alan, 206 metrekare sert zemin alanı, 3 basamaklı amfi ve 3 araçlık otopark da yer alacak.

ERGAZİ GENÇLİK MERKEZİ’NİN YÜZDE 60’I TAMAMLANDI

Ergazi Mahallesi’nde yapımı devam eden Gençlik Merkezi, 1380 metrekare alan içerisinde 3 kademe blok şeklinde tasarlandı. Kapalı ve açık teras yapı içerisinde; kapalı otopark, el sanatları atölyesi, resim atölyesi, müzik atölyesi, eğitmen odası, gezilebilen teraslar, danışma, ofis odaları, mutfak, sinema-medya salonu, toplantı salonu, bilgisayar odası, çalışma alanları ve kütüphane gibi birimlerden oluşan bir cazibe merkezi haline gelecek. İmalatının yüzde 60’ının tamamlandığı projenin; sıva, zemin kaplama ve cephe imalatları ise devam ediyor.

GÜVENTEPE MAHALLESİ SOSYAL VE KÜLTÜREL TESİSE KAVUŞACAK

Güventepe Mahallesi’nde yapımı devam eden 7 bin metrekare alan içerisindeki sosyal ve kültürel tesiste; çocuk etkinlik merkezi, gençlik merkezi ve kadınlar lokali bulunacak. 2 kat bodrum, 1 asma kat, 1 kat zemin ve 3 normal kat ve 2. bodrum katında kapalı yüzme havuzu, çocuk havuzu ve spor salonu, kafe, karanlık oda, el sanatları atölyeleri ve teras ile hizmet verecek. Zemin kattan itibaren bina 2 ayrı bölüme ayrılırken bir taraf kadınlar lokali diğer taraf ise çocuk etkinlik merkezi olarak hizmet verecek. Yoğun talebi karşılayacak bir donanım ve kapasiteye sahip olan tesis ile yakın çevredeki sosyal, kültürel ve spor ihtiyaçlarının karşılanması hedefleniyor.