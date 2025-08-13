  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Yenimahalle ilçesine 3 yeni sosyal ve kültürel tesis

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Yenimahalle ilçesine 3 yeni sosyal ve kültürel tesis

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Yenimahalle ilçesine 3 yeni sosyal ve kültürel tesis
Güncelleme:

Ankara Büyükşehir Belediyesi Yenimahalle ilçesine kazandıracağı Ergazi Gençlik Merkezi, Güventepe Sosyal Tesis ve İlkyerleşim Çocuk Etkinlik Merkezi’nin inşaat çalışmalarını sürdürüyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin Yenimahalle ilçesine kazandıracağı Ergazi Gençlik Merkezi, Güventepe Sosyal Kültürel Tesisi ve İlkyerleşim Çocuk Etkinlik Merkezi’nin inşaat çalışmalarını sürdürüyor. 1485 metrekarelik İlkyerleşim Çocuk Etkinlik Merkezi, 1380 metrekarelik Ergazi Gençlik Merkezi ve 7 bin metrekarelik Güventepe Sosyal Kültürel Tesisi’nin tamamlanmasıyla Başkentliler daha modern, sağlıklı ve güvenli bir hizmetle buluşacak.

İlkyerleşim Mahallesi’nde yapımı devam eden çocuk etkinlik merkezinin tamamlanmasının ardından aileler çocuklarını bırakabileceği yeni bir alana sahip olacak. 1484 metrekarelik alandan oluşacak merkezde toplamda 64 çocuk; eğitim, öğretim, oyun, el becerisi, uyku ve yemek gibi günlük aktivitelerini karşılayabileceği bir sosyal yaşam imkânına kavuşacak.

Bina bünyesinde çocuklar için 6 derslik, 4 uyku odası, 2 atölye, oyun odası, yemekhane, revir, soyunma odası ile birlikte idari birimler ve mutfak bulunacak. Ayrıca; 107 metrekare kauçuk zeminli çocuk oyun alanı ve oyun elemanları, 217 metrekare yeşil alan, 206 metrekare sert zemin alanı, 3 basamaklı amfi ve 3 araçlık otopark da yer alacak.

ERGAZİ GENÇLİK MERKEZİ’NİN YÜZDE 60’I TAMAMLANDI

Ergazi Mahallesi’nde yapımı devam eden Gençlik Merkezi, 1380 metrekare alan içerisinde 3 kademe blok şeklinde tasarlandı. Kapalı ve açık teras yapı içerisinde; kapalı otopark, el sanatları atölyesi, resim atölyesi, müzik atölyesi, eğitmen odası, gezilebilen teraslar, danışma, ofis odaları, mutfak, sinema-medya salonu, toplantı salonu, bilgisayar odası, çalışma alanları ve kütüphane gibi birimlerden oluşan bir cazibe merkezi haline gelecek. İmalatının yüzde 60’ının tamamlandığı projenin; sıva, zemin kaplama ve cephe imalatları ise devam ediyor.

GÜVENTEPE MAHALLESİ SOSYAL VE KÜLTÜREL TESİSE KAVUŞACAK

Güventepe Mahallesi’nde yapımı devam eden 7 bin metrekare alan içerisindeki sosyal ve kültürel tesiste; çocuk etkinlik merkezi, gençlik merkezi ve kadınlar lokali bulunacak. 2 kat bodrum, 1 asma kat, 1 kat zemin ve 3 normal kat ve 2. bodrum katında kapalı yüzme havuzu, çocuk havuzu ve spor salonu, kafe, karanlık oda, el sanatları atölyeleri ve teras ile hizmet verecek. Zemin kattan itibaren bina 2 ayrı bölüme ayrılırken bir taraf kadınlar lokali diğer taraf ise çocuk etkinlik merkezi olarak hizmet verecek. Yoğun talebi karşılayacak bir donanım ve kapasiteye sahip olan tesis ile yakın çevredeki sosyal, kültürel ve spor ihtiyaçlarının karşılanması hedefleniyor.

text-ad
Etiketler ankara abb ankara büyükşehir belediyesi mansur yavaş
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Ticaret Bakanlığı'nın güvensiz ürünler listesi güncellendi: Listede yine yok yok! Ticaret Bakanlığı'nın güvensiz ürünler listesi güncellendi: Listede yine yok yok! Türkiye'nin unutulmaz ozanı Neşet Ertaş'ın kardeşi sokakta kaldı Türkiye'nin unutulmaz ozanı Neşet Ertaş'ın kardeşi sokakta kaldı İktidarın zammına rest çeken Memur-Sen kararını verdi: ''Meydanlara çıkıyoruz!'' İktidarın zammına rest çeken Memur-Sen kararını verdi: ''Meydanlara çıkıyoruz!'' Emeklilere faizsiz konut kredisinin detayları belli oldu! Emeklilere faizsiz konut kredisinin detayları belli oldu! İstanbul'da kan donduran işkence: Yaşananlara inanamayacaksınız! İstanbul'da kan donduran işkence: Yaşananlara inanamayacaksınız! Tüm para hareketlerinde yeni dönem başlıyor: Hepsi MASAK takibinde! Tüm para hareketlerinde yeni dönem başlıyor: Hepsi MASAK takibinde! İddiayı CHP'li milletvekili de doğruladı: 4 CHP'li belediye başkanı AK Parti'ye geçiyor! İddiayı CHP'li milletvekili de doğruladı: 4 CHP'li belediye başkanı AK Parti'ye geçiyor! Halit Yukay'dan hala iz yokken tutuklanan kaptanın görüntüleri ortaya çıktı! Halit Yukay'dan hala iz yokken tutuklanan kaptanın görüntüleri ortaya çıktı! 150'den fazla konut bulunan siteler için yeni zorunluluk 150'den fazla konut bulunan siteler için yeni zorunluluk Süper Lig'de tarihe geçecek transfer bombası patladı! Süper Lig'de tarihe geçecek transfer bombası patladı!
Fenerbahçe Feyenoord'u Kadıköy'de devirdi; işte bir sonraki rakip de Benfica oldu! Fenerbahçe Feyenoord'u Kadıköy'de devirdi; işte bir sonraki rakip de Benfica oldu! UEFA kulüpler sıralamasında Fenerbahçe'den büyük atak UEFA kulüpler sıralamasında Fenerbahçe'den büyük atak ''Evli bir oyuncunun tacizine uğradım'' diyen güzel sunucu o mesajları ifşa etti! ''Evli bir oyuncunun tacizine uğradım'' diyen güzel sunucu o mesajları ifşa etti! TÜİK açıkladı; Türkiye’nin yeni nüfusu belli oldu! TÜİK açıkladı; Türkiye’nin yeni nüfusu belli oldu! YAŞ'ta görev süresi uzatılan Tümgeneralden çok sert mesaj! YAŞ'ta görev süresi uzatılan Tümgeneralden çok sert mesaj! Akrabalar arasında kanlı arazi savaşı kamerada: Ölü ve yaralılar var Akrabalar arasında kanlı arazi savaşı kamerada: Ölü ve yaralılar var Drenaj çalışması sırasında toprak altında çok sayıda insan ayağı bulundu! Drenaj çalışması sırasında toprak altında çok sayıda insan ayağı bulundu! AK Partili ''üst düzey'' bir isim hakkında ''mide bulandıran'' iddialar! AK Partili ''üst düzey'' bir isim hakkında ''mide bulandıran'' iddialar! İmamoğlu B planını açıkladı: Cumhurbaşkanlığı adayı olamazsa ne yapacak ? İmamoğlu B planını açıkladı: Cumhurbaşkanlığı adayı olamazsa ne yapacak ? Yaz tatili meğer ön balayıymış! İrem Derici evleniyor... Yaz tatili meğer ön balayıymış! İrem Derici evleniyor...