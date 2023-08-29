Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yolculara burç yorumu
Ankara Büyükşehir Belediyesi, metrodaki tutacaklara burç yorumları ekledi.
Ankara Büyükşehir Belediyesi toplu taşıma araçlarında yolcu tutamaçlarına astığı etiketlerle tebessüm yarattı.
Her burcun altında o burca yönelik mesajların da yer aldığı etiketler sosyal medyada paylaşıldı.
Etiketlerden bazılarında şunlar yazıyor:
"Yengeç burcu için: Enerciii,
Koç burcu için: Mükemmel olmaya çalışmıyorum zaten öyleyim,
Terazi burcu için: Aman tadımız kaçmasın Ali Rıza Bey,
Başak burcu için: Unutmayın ki bana hiçbir şey olmaz"
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