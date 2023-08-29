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Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yolculara burç yorumu

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yolculara burç yorumu
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Ankara Büyükşehir Belediyesi, metrodaki tutacaklara burç yorumları ekledi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi toplu taşıma araçlarında yolcu tutamaçlarına astığı etiketlerle tebessüm yarattı.

Her burcun altında o burca yönelik mesajların da yer aldığı etiketler sosyal medyada paylaşıldı.

Etiketlerden bazılarında şunlar yazıyor:

"Yengeç burcu için: Enerciii,

Koç burcu için: Mükemmel olmaya çalışmıyorum zaten öyleyim, 

Terazi burcu için: Aman tadımız kaçmasın Ali Rıza Bey, 

Başak burcu için: Unutmayın ki bana hiçbir şey olmaz"

 

Etiketler Ankara ABB Ankara Büyükşehir Belediyesi Mansur Yavaş
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