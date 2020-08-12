Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yolsuzluk iddialarına kalem kalem cevap

Ankara Büyükşehir Belediyesi, ihalelerde usulsüzlük iddialarına yanıt verdi.

Önceki dönemde yapılan 'yabani ot temizliği' işine 12 katı para ödenerek 36 milyon 162 bin 588 liraya yaptırıldığı iddiasına yanıt verilen açıklamada, ihalenin 'orta refüj ve yamaçlardaki yabani otların temizlenme işi' için yapıldığını, önceki dönemde bu iş için yaklaşık 68 milyon TL ödendiğini bildirdi.

Açıklamada, "Ortalama yüzde yüzde 61 kırım ile bu işi firmalara yaklaşık 14,5 milyon TL’ye yaptırmaktadır. Yani aradan yıllar geçmesine rağmen fiyat yüzde 80’e yakın düşmüş, Ankaralıların ve garip gurebanın hakkı yedirilmemiştir" denildi. Belediye ayrıca canlı yayınlanmadığı iddia edilen 6 ihaleden 4'ünün canlı yayınlandığını, isteyenlerin sosyal medya hesaplarındaki kayıtlardan bunlara ulaşabileceğini bildirdi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

"12 Ağustos 2020 günü bazı havuz medyası kurumları ile sosyal medya trol hesaplarında '5 farklı ihaleden hiçbirinin canlı yayınlanmadığı, bu adrese teslim ihalelerden yabani ot temizliği ihalesinin eski döneme göre 12 kat fazla bir maliyetle gerçekleştirildiği ortaya çıktı' ifadesiyle mesnetsiz ve iftira dolu yayınlar yapılmıştır.

Bahse konu haberde canlı yayınlanmadığı iddia edilen ihalelerin dördü canlı yayınlanmış olup, Ankara Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesaplarından takip edilebilmektedir. 12 Mart tarihinde canlı yayınlanmayan ‘8 kalem yazlık mevsimlik çiçek alımı ve dikimi’ ihalesinin ise kaydı tutulmuş olup, teknik bir arızadan dolayı canlı yayınlanamamıştır. İhalenin tam kaydı, bu iftira haberi yapan gazetenin e-posta adresine gönderilmiştir.

Haberde yer alan, eski dönemde yılda 2 milyon 916 bin 569 lira verilerek yapılan 'yabani ot temizliği' ihalesinin, bizim dönemimizde 12 kat fazlaya mal olup 36 milyon 162 bin 588 liraya verilerek yapıldığı iddiası ise külliyen yalandır. ANFA Şirketimizin böyle bir ihalesi geçmişte de şu anda da bulunmamaktadır. Yabani ot temizliği işi, firmalara verilen birim fiyatlı poz numaralı işin içerisinde yer almaktadır. 2016-2017 yılında yapılan orta refüj ve yamaçlardaki yabani otların temizlenme işinin değeri yaklaşık 68 milyon TL’dir. 2019 yılında bizim dönemimizde yapılan aynı işin ihalesinin değeri ise yaklaşık 37 milyon TL’dir. Üstelik şirketimiz ortalama yüzde yüzde 61 kırım ile bu işi firmalara yaklaşık 14,5 milyon TL’ye yaptırmaktadır. Yani aradan yıllar geçmesine rağmen fiyat yüzde 80’e yakın düşmüş, Ankaralıların ve garip gurebanın hakkı yedirilmemiştir.

Yıllarca yapılan adrese teslim ihalelere alışık olan bu zihniyetin Türkiye’de şeffaflık alanında bir devrim olan “canlı yayında ihale” sistemini eleştirmesi de trajikomik bir vakıadır. Halbuki 31 Mart 2019 tarihinde millet iradesinin yansıması olarak yönetim değişmiş, anlayış değişmiş, parsel ve peşkeş dönemi sona ermiştir. Anlaşılan o ki değişmeyen tek şey, bu yayınları yapanların kararmış ruhları ve vazgeçemedikleri yalan haberleridir.

Bu iftira dolu yayınları yapan basın kurumlarına teknik bir nedenden ötürü canlı yayınlanmayan ihaleyi takip etme fırsatı sunması, Başkanımız Sayın Mansur Yavaş’ın ve onun yönetim anlayışının bir başarısıdır. Bu mesnetsiz yayınlar aslında 25 yıldır yapılan ihalelerin “nasıl yapıldığını” ele vermektedir. Başkanımız Sayın Mansur Yavaş’ın 25 yıldır yapılmayan şeffaflık uygulamalarını öğrenen bu güruha, hala bu sisteme geçmeyen ve kendilerine yakın zihniyette olan Belediyeleri de takip etmelerini tavsiye ediyoruz.

Ankara Büyükşehir Belediyesi şeffaf yönetim anlayışı ile ihaleleri canlı yayınlamaya, görüntüleri kaydetmeye ve yetim hakkını korumaya devam edecektir."