Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne Mutlu Şehir Merkezi’nden Bronz sertifika

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Mutlu Şehir Merkezi tarafından 2023 yılı Mutlu Şehir Endesksi’nde Bronz Sertifika ile ödüllendirildi. Merkez Başkanı tarafından yazılan tebrik mektubunda, “Vatandaşlarınızın refahına olan bağlığınız, kentinizin resmi olarak mutlu bir şehir kabul edilmesini sağladı” ifadeleri yer aldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkentte hayata geçirdiği eşitlikçi ve insan odaklı projeler dolayısıyla Londra merkezli Yaşam Kalitesi Enstitüsü ve Mutlu Şehir Merkezi kurumları tarafından oluşturulan Mutlu Şehir Endeksi’nde bronz sertifika ile ödüllendirildi.

ABB aldığı Bronz Sertifika ile Avrupa Birliği başkentleri Budapeşte, Atina, Bükreş, Valetta, Bratislava, San Marino, Podgoritsa ve Lefkoşa başta olmak üzere dünyanın önemli başkent ve büyükşehirleri Johannesburg, Rio de Jenerio, Monako, St. Petersburg, Yeni Delhi, Panama ve Bangkok gibi kentleri geride bıraktı.

“ÖVGÜYE DEĞER BİR BAŞLANGIÇ”

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a bir tebrik mektubu yazan Mutlu Şehir Merkezi Başkanı Dr. B. R. Bartoszewicz, “Bu Bronz Sertifika, övgüye değer bir başlangıç ve kutlamaya değer olağanüstü bir dönüm noktasıdır” ifadelerini kullandı.

Tebrik mektubunun devamında şu ifadeler yer aldı:

“Vatandaşlarınızın refahına olan bağlılığınız, kentinizin resmi olarak mutlu bir şehir kabul edilmesini sağladı. Şehri herkes için daha iyi hâle getirerek, içinde yaşayan insanları olumlu yönde ve doğrudan etkiliyorsunuz. Mutlu Şehir Endeksi 2023’teki sıralamanızdan dolayı sizi tebrik ediyor ve yerinizi ilerletme eksenindeki çalışmalarınızda bol şans diliyoruz.”

Dünya kentlerinde insanların refah seviyeleri ve yaşam kalitelerindeki iyileşmelerin değerlendirildiği ve puanlamada kültürel etkinliklere katılım, sosyal hayat, halkın karar alma sürecine katılımı, ulaşım, girişimcilik, geri dönüşüm ve eğitim gibi kriterlerin değerlendirildiği endekste; sosyal politikaların oluşturulması, kamu hizmetlerinin uygulanmasında görülen zorluklar ve krizler ile ilgili alanlar izleniyor.