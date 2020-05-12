Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin AK Partili ve MHP’li meclis üyelerine dava

Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nde, AK Parti ve MHP’li üyelerin oylarıyla, 13 ilçede asbestli ve eski boruların değiştirilmesi ile Tatlar Arıtma Tesisinin iyileştirilmesi için ASKİ’nin 360 milyon lira kredi kullanma talebinin reddedilmesini yargıya taşıdı. Candan, “Asbestli boruların değiştirilmesi için kredi alınmasına onay vermeyen belediye meclis üyeleri anayasal suç işlemişlerdir” dedi.

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“ANAYASAL SUÇ İŞLENDİ”

Konuyla ilgili açıklama yapan Mimarlar Odası Ankara Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Tezcan Karakuş Candan şunları söyledi:

“İnsan sağlığı açısından hayati önem taşıyan temiz su hakkı için Gökçek döneminden bu yana mücadele ediyoruz. Temiz su içmek Ankaralıların ve tüm insanlığın hakkı. Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nde temiz su sağlamak adına, asbestli boruların değiştirilmesi için kredi alınmasına onay vermeyen belediye meclis üyeleri anayasal suç işlemişlerdir, haklarında suç duyurusunda bulunduk.”

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“Mevcut su arıtma sisteminin yenilenmesinin hayati önem taşıdığı bilimsel raporlarla ortaya konuldu. Arıtma tesisinin yetersiz kalması nedeniyle Ankara Çayı ve Sakarya Nehri’nin sulama kaynağı olarak yetersiz kalması durumunda sağlıklı gıdaya erişmekte mümkün olmayacaktır. Ankaralıların temiz su içme hakkını ve sağlıklı çevrede yaşama hakkını gasp eden meclis üyeleri görevlerini kötüye kullanmaktadır.”

NE OLMUŞTU?

Ankara’nın Polatlı ilçesinin asbestli borularının değiştirilmesi ve Tatlar Arıtma Tesisinin iyileştirilmesi için ASKİ’nin 360 milyon lira kredi kullanma talebini içeren komisyon raporu, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nde AK Parti ve MHP’li üyelerin oylarıyla reddedilmişti. Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Bunun bir sorumluluğu olacak elbette. Ankara halkı bizi yetkilendirmiş, bize Ankara’yı emanet etmiş, en iyi şekilde yönetmemizi istiyor” demişti.