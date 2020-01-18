Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin boru ihalesi en çok izlenen yayın oldu

Geçen 9 ayda 255 ihaleyi canlı yayınlayan belediyenin basın ve halkla ilişkiler biriminin verilerine göre, en çok izlenen ve her geçen gün izlenme oranı artan yayın 369 bin 90 kişi ile ‘ASKİ Çelik Boru Alımı İhalesi’ oldu.

Basın Yayın Koordinatörü Volkan Memduh Gültekin, "Başkanım Netflix’ten takip etmek istiyoruz" yorumları aldıklarını söyledi, "Sadık bir izleyici kitlesi de oluşmaya başladı. İzlenme oranımız her geçen gün artıyor" dedi.

Gazete Duvar’dan Serkan Alan’ın haberine göre, İnternet sitelerinde yer alan bazı dizilerden daha fazla izlenme sayısına ulaştıklarını ifade eden Ankara Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın Koordinatörü Volkan Memduh Gültekin, “’Başkanım Netflix’ten takip etmek istiyoruz’ şeklinde esprili mesajlar paylaşanlar olduğunu söyledi.

Canlı yayınlara ilişkin, “Popüler internet sitelerindeki dizilerin oranını yakalıyor ve hatta bir çoğunu geçiyor” diyen Gültekin, yayınların altında yapılan yorumlara ilişkin ise, “Bir kişi ‘İnanamıyorum, oturmuş boru ihalesini izliyorum’ şeklinde paylaşım yapmış. Benzer paylaşımlar sürekli yapılıyor. ‘Başkanım Netflix’ten takip etmek istiyoruz’ diyenler oluyor. Sadık bir izleyici kitlesi de oluşmaya başladı. İnsanlar uyarılarını açarak açıp ihale izliyorlar” dedi.

Doğrudan temin hariç tüm ihaleleri canlı yayınladıklarını ifade eden Gültekin, “Doğrudan teminlerde de yeni bir yazılım alındı. Testleri tamamlanmak üzere. İnsanlar birbirlerini görmeden, şartnameye uygun tekliflerini geçecekler. En uygun teklifi veren işi alır hale gelecek” bilgisini verdi.



