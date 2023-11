Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Çocuk Politika Belgesi tanıtıldı

“Türkiye’de Çocuk Hakları Konusunda Güçlü Hesap Verebilirlik için Güçlü Sivil Toplum: Merkezi ve Yerel Düzeyde İzleme, Katılım ve Savunuculuğun Geliştirilmesi, Çocuklar için Hesap Verebilirlik, Haklar İçin Savunuculuk (ACAR) Projesi”nin açılışı gerçekleşti. Programda, Ankara Büyükşehir Belediyesinin Çocuk Politika Belgesi, Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Doç. Dr. Serkan Yorgancılar tarafından tanıtıldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, çocukların daha iyi bir geleceğe sahip olmalarını amaçlayan projeler üretmeye, programlar ve kaynaklar sunmaya, gelişimlerine destek olmaya devam ediyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Doç. Dr. Serkan Yorgancılar’ın da katıldığı program, ACAR Projesi’nin tanıtımı ile başladı. Program daha sonra Yorgancılar’ın Ankara Büyükşehir Belediyesinin Çocuk Politika Belgesini tanıtmasıyla devam etti.

YORGANCILAR: “AMACIMIZ ÇOCUK POLİTİKA BELGESİ OLUŞTURMAK”

UNICEF tarafından düzenlenen programın; “Belediye- STK İş Birliği: Çocuk Odaklı Bütçeleme ve Strateji Geliştirme” isimli oturumuna konuşmacı olarak katılan Yorgancılar, ABB Çocuk Meclisi tarafından hazırlanan “Ankara Büyükşehir Belediyesinin Çocuk Politika Belgesi”ni tanıttı.

Ankara Büyükşehir’in çocuklarla ilgili hayata geçirdiği projelere de değinen Yorgancılar şunları söyledi:

“Bu çalışmaları yapan UNICEF yetkililerine teşekkür ediyorum. Çok güzel ve kaliteli bir çalışmamız olduğunu düşünüyorum. Ankara Büyükşehir Belediyesinde bizim 4 şube müdürlüğümüz var. 18 tane çocuk etkinlik merkezimiz, 20 tane de UNICEF ile birlikte yürüttüğümüz sınıf var. Yaklaşık 3 bin çocuğa burada düzenli eğitim veriyoruz. Yıl sonuna kadar 3 tane daha çocuk etkinlik merkezi açacağız. Bununla birlikte 7 tane çocuk kulübü, 2023 yılında da yaklaşık 10 bin çocuğumuza hizmet verdik. ABB Çocuk Meclisi’miz bizim açımızdan çok önemli bugünkü sunumumuzun ana eksenini orası oluşturuyor. 7 Haziran 2023 tarihinde iç paydaşların katılımlarıyla, 8 Haziran 2023’te de dış paydaşların katılımlarıyla bir de ABB Çocuk Meclisi üyelerinin katılımıyla çalıştaylar düzenledik ve yol haritamızı belirledik. Burada amacımız çocuk politika belgesi oluşturmak, çocuk dostu olmak ve çocuk dostu şehir ünvanını kazanmak. Ana 5 hedefimiz var; her çocuğun güven içerisinde yaşayabildiği, her çocuğun kendini değerli hissettiği, her çocuğun neşe içerisinde eğlenebildiği, her çocuğun sesinin duyulduğu ve karar vermede katkısının olduğu şehirler hedeflenmektedir. UNICEF’le ve diğer ulusal ve uluslararası paydaşlarla, STK’lerle çocuk özelinde çalışmalar yapmaya açığız.”