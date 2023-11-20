Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde bir Ankara hikayesi

Ankara Büyükşehir Belediyesi, zengin tarihi ve kültürel dokularıyla dikkat çeken Ankara’nın Başkent oluşunun 100. yılını kutlamak adına bir sanat etkinliğine ev sahipliği yapıyor. Devlet Resim ve Heykel Müzesi Türk Ocağı Sahnesi’nde “Müziğin Dili, Kadının Sesiyle Bir Ankara Hikâyesi” adlı senfonik müzikal esere ev sahipliği yapan belediyenin misafirleri bu özel gösteriye büyük ilgi gösterdi.

Başkent Ankara'da birbirinden farklı etkinlikler düzenlenirken, Ankara Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliği yaptığı etkinlikler Ankaralıların odak noktası olmaya devam ediyor. Başkentin köklü tarihine ışık tutan bu eserle, çok özel bir etkinliğe daha imza atan Ankara Büyükşehir Belediyesi sanatseverleri bir araya getirmenin mutluluğunu yaşıyor.

Türkiye’nin kalbindeki zengin tarihi mirası ve kültürel dokularıyla, bilinmeyen yönleriyle keşfedilmesi gereken Ankara’nın Başkent oluşunun 100’üncü yılını kutlamak adına görkemli bir sanat etkinliği düzenlendi. ABB’nin ev sahipliği yaptığı sanat etkinliği, ‘‘Müziğin Dili, Kadının Sesiyle Bir Ankara Hikâyesi’’ 70 kişilik kadrosuyla ilk gösterimini izleyicisiyle buluşturdu.

Eserin yapımcısı ve Genel Sanat Yönetmeni Ersan Petekkaya’nın yönetiminde, metin yazarı, drama turji ve müzik seçimlerini titizlikle yapan Pınar Ayhan'ın kusursuz sunumunun yanında, Şef Musa Göçmen yönetimindeki orkestra ve koroyla birlikte sanatseverleri tarihin derinliklerinde unutulmaz bir yolculuğa götürdü.

ANKARA'NIN SOSYAL VE KÜLTÜREL HAYATININ NABZINI TUTAN İSİMLER ETKİNLİKTE YER ALDI

13 Kasım akşamı Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi'nde gerçekleştirilen görkemli bir basın lansmanı ve ilk gösteriyle perdelerini açan etkinlik, Pınar Ayhan'ın başarılı sunumu, Şef Musa Göçmen’ in yönetiminde Senfoni Orkestrası, çok sesli koro, solistlerin büyülü melodileri ve seğmenlerin sahne performansıyla büyük beğeni topladı.

Ankara'nın sosyal ve kültürel hayatının nabzını tutan isimlerden, Eski Anayasa Mahkemesi Başkanı Yekta Güngör Özden, Kültür ve Turizm Bakan Danışmanı Görkem Karakuş, Ankara İl Kültür Müdürü Ali Ayvazoğlu, ABB Kültür Ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Ali Bozkurt, ABB Kültür ve Tabiat Varlıkları Dairesi Başkanı Bekir Ödemiş, Ankara Ticaret Odası(ATO)Başkan Yardımcısı ve Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil

İbrahim Yılmaz, Eski Başbakanlık Müsteşarı Özgün Ökmen, AKK Kale Meclisi Başkanı, AKK Danışma Kurulu Üyesi Şevket Bülent Yahnici, AKK Bisiklet Meclisi Başkanı Kadir İspirli, Devlet Opera ve Bale Moda ve Kostüm Tasarımcısı Müge Gökbuget Erbek, Fotoğraf Sanatçısı Gülcan Akar’da bu özel akşamda yer alan konuklar arasındaydı.

Bu esere, tarihsel kostüm tasarımlarıyla modacı Mine Gökbuget Erbek ve ABB Şehir Tiyatroları oyuncuları ayrı bir renk kattı.

Ankara Kulübü Derneği Seğmenleri coşkulu gösterisiyle Ankaralı olmanın haklı gururunu bir kez daha yaşattı.

"BİR ANKARA HİKÂYESİ SANATÇILARI, ANKARA'NIN DESTANINI YENİDEN YAZDI"

Eser, ışık tasarımı, drama turjisi, genç cumhuriyeti temsil eden küçük kız çocuğuyla, medeniyeti simgeleyen oyuncularıyla Başkent tiyatro sanatçılarının da katılımıyla görsel bir showa imza attı. Büyüleyici atmosferde, Pınar Ayhan sahnedeki etkileyici performansıyla 1920'li yılların Ankara'sını, Başkent oluşunu ve Milli Mücadele Dönemi’ni adeta canlandırırken, şarkılarıyla duygu yüklü bir atmosfer oluşturan sanatçı kadrosuyla seyircileri geçmişe götürerek Ankara'nın özgün atmosferini hissettirdi.

Geceye ve esere ayrı bir renk katan Şef Musa Göçmen ve Senfoni Orkestrası solist Derya Özer Bildir, Doruk Ören, Arp Sanatçısı Çağatay Akyol ve Şef İnci Ayağ yönetimindeki Alegria ve Vista çok sesli korosu ise müzikal zarafetiyle izleyenlere unutulmaz bir akşam yaşattı.

Sahnedeki sanatçı kadrosunun enerjisi ve coşkusuyla tüm davetlileri etkileyen Pınar Ayhan'a "Pınar Ayhan ve sanatçı arkadaşları Ankara'nın destanını yeniden yazdı!" yorumu, gecenin başarısını özetledi.

Görsel Tasarımlar ve Sosyal Medya Sorumlusu Ömer Yılmaz’ın hazırladığı sunum ise gösteriye ayrı bir zenginlik kattı.

Ayrıca, Filiz Özgen Özdemir Şimşeki’in küratörlüğünde yapılan Ankara Fotoğrafları Sergisi, katılımcılardan büyük ilgi gördü, etkinliğe ayrı bir değer kattı. Sergide fotoğraf sanatçıları Anıl Değer, Hülya Demet Tatlı, Soner Pek ve Canan Dönmez'in özel çalışmaları da yer aldı.

Ankara Kent Konseyi Engelli Meclisi Başkanı ve aynı zamanda müzik öğretmeni Ersan Petekkaya'nın Yapımcılığını ve Genel Sanat Yönetmenliğini üstlendiği müzikal eserin, ilk gösterisinin büyük bir coşkuyla karşılanmasının ardından şimdi seyircisiyle buluşmaya hazırlanıyor.

Gösterinin ilerleyen süreçteki takvim ve bilet bilgileri, sanatseverlerle paylaşılmak üzere titizlikle hazırlanıyor.