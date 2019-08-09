Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin kadrolu kedisi teftişte

Khaleesi’nin teftişinin yer aldığı eğlenceli görüntülerde yapılan icraatlarla ilgili bilgilerde verildi.

Mansur Yavaş sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında “Ankara’da yaşayan her canlıya karşı sorumluluğumuz var. Belediyemizin neşesi Khaleesi’de buna dahil. “8 Ağustos Uluslararası Kedi Günü” kutlu olsun” dedi.