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  4. 09 Ağustos 2019 14:05

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin kadrolu kedisi teftişte

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “8 Ağustos Uluslararası Kedi Günü”nü kutlamak için çekilen videoda belediyenin kadrolu kedisi Khaleesi ile ekran karşısına geçti.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin kadrolu kedisi teftişte
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Khaleesi’nin teftişinin yer aldığı eğlenceli görüntülerde yapılan icraatlarla ilgili bilgilerde verildi.

Mansur Yavaş sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında “Ankara’da yaşayan her canlıya karşı sorumluluğumuz var. Belediyemizin neşesi Khaleesi’de buna dahil. “8 Ağustos Uluslararası Kedi Günü” kutlu olsun” dedi.

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