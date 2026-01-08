Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin konser davasında tahliye kararı

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin konser harcamalarına ilişkin davada sanıkların tahliyesine karar verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 2021-2024 yılları arasında düzenlenen konserlere yönelik harcamalarda kamu zararı oluştuğu iddiasıyla yürüttüğü soruşturmada 32 konser hizmet alımında idarenin 154 milyon 453 bin 221 lira 60 kuruş zarara uğratıldığı gerekçesiyle 5'i tutuklu 14 kişi hakkında dava açıldı. Ankara 34'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 3 gün süren ilk duruşması bugün tamamlandı. Sanıkların savunmalarının tamamlanması ardından Cumhuriyet savcısı, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına, tutuksuz sanıkların ise yurt dışı çıkış adli kontrol tedbirlerinin devamına şeklinde mütalaasını açıkladı. Aranın ardından ara kararını açıklayan mahkeme, tutuklu sanıklar Hacı Ali Bozkurt, Haluk Erdemir, Hüseyin Zehir, Onur Evren, Selahattin Çelikkaya'nın yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanarak tahliyesine karar verdi. Duruşma 31 Mart’a ertelendi.

İDDİANAMEDEN

İddianamede sanıklardan eski ABB Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Hacı Ali Bozkurt, eski Kültür Etkinlikleri Şube Müdür Vekili ve Daire Başkan Vekili Haluk Erdemir, eski Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkan Vekili Hüseyin Zehir, Evren Teknik Grup Müzik Organizasyon Şirketi sahibi Onur Evren, Festiva ve Enfest Organizasyon Şirketi ortağı Selahattin Çelikkaya, Universe Prodüksiyon Şirketi sahibi Sıla Evren, Festiva ve Enfest Organizasyon ortağı Kaan Alp ile ABB çalışanı Celal Akbaş hakkında, 'Zincirleme şekilde nitelikli zimmet’ suçundan 31 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istendi. Gurudan Turizm Organizasyon şirketi sahibi Arda Akman, ABB Kültür Etkinlikleri Şube Müdür Vekili Alp Aykut Çıngır, ABB çalışanı Kurtuluş Bakır, Yalınayak Gıda Organizasyon şirketi sahibi Eren Demir, Yalınayak Gıda Organizasyon şirketi ortağı Levent Erdoğan ve Craft Sanat Organizasyon Şirketi sahibi Üstün Alpay hakkında ise 'Nitelikli zimmet' suçundan 18'er yıla kadar hapis cezası talep edildi.

DHA