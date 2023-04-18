  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin konut projeleri görücüye çıkıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin konut projeleri görücüye çıkıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin konut projeleri görücüye çıkıyor
Güncelleme:

Ankara Büyükşehir Belediyesinin Başkentin dört bir yanında hayata geçireceği konut projeleri görücüye çıkıyor.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın ev sahipliğindeki “7 Proje-47 Bin 970 Konut Temel Atma ve Tanıtım Töreni”ne; Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener katılacak.

18 Nisan Salı (Bugün) saat 14.00’te düzenlenecek temel atma ve tanıtım töreni; ABB TV ile Ankara Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesapları ve aşağıdaki uydu frekansları üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

Etiketler Ankara ABB Ankara Büyükşehir Belediyesi Mansur Yavaş
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Mescid-i Aksa'da binlerce kişilik Kadir Gecesi
ORC son seçim anketini açıkladı: İşte 4 büyükşehirde son durum
Mevzular Açık Mikrofon'da ortalık karıştı, fenalaşanlar oldu
Hadise yine hadise yarattı! Küvetten olay pozlar geldi
Bakan Nebati ''fiyatların düşeceği'' tarihi açıkladı
Ünlü anketçi son oy oranlarıyla birlikte uyardı
Asrın felaketinde yerle bir olan Malatya'dan seçim anketi
52 ilde yapılan son seçim anketi açıklandı
Dolar, Euro ve altın bayramlık oldu! Üst üste rekor seviyeler geldi
Passat'ı unutturacak sedan! 700 kilometre menzilli Volkswagen ID.7 tanıtıldı