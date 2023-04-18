Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin konut projeleri görücüye çıkıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesinin Başkentin dört bir yanında hayata geçireceği konut projeleri görücüye çıkıyor.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın ev sahipliğindeki “7 Proje-47 Bin 970 Konut Temel Atma ve Tanıtım Töreni”ne; Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener katılacak.

18 Nisan Salı (Bugün) saat 14.00’te düzenlenecek temel atma ve tanıtım töreni; ABB TV ile Ankara Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesapları ve aşağıdaki uydu frekansları üzerinden canlı olarak yayınlanacak.