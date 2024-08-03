Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin öğrenci dostu uygulamaları devam ediyor

Öğrenci dostu uygulamalarıyla tüm Türkiye’ye örnek olan Ankara Büyükşehir Belediyesi YKS’ye giren ve üniversite tercihi yapacak olan adaylara yönelik ''YKS Tercih Günleri'' düzenledi. Beypazarı Aile Yaşam Merkezi’nde düzenlenen programa adaylar aileleri ile birlikte katılırken Beypazarı Belediye Başkanı Dr. Özer Kasap da adaylara başarı dileklerinde bulundu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, eğitimde fırsat eşitliğini önceleyen “öğrenci dostu” uygulamalarına aralıksız devam ediyor.

Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı, 2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) giren ve üniversite tercihi yapacak olan adaylara yönelik “YKS Tercih Günleri” düzenledi.

ADAYLAR TERCİH GÜNLERİNE AİLELERİ İLE BİRLİKTE KATILDI

Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı Aile Yaşam Merkezleri Şube Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Beypazarı Aile Yaşam Merkezi’nde 29-30 Temmuz 2024 tarihlerinde YKS tercih günleri düzenlendi.

Kariyer inşasında önemli bir yeri olan üniversite tercihlerinde hata yapmak istemeyen adaylar alanında uzman rehberler eşliğinde ücretsiz olarak düzenlenen etkinliğe aileleri ile birlikte katıldı.

BEYPAZARI BELEDİYE BAŞKANI ÖZER KASAP ADAYLARA BAŞARI DİLEKLERİNDE BULUNDU

Beypazarı Aile Yaşam Merkezi’ne gelerek adaylara başarı dileklerinde bulunan Beypazarı Belediye Başkanı Dr. Özer Kasap şu ifadeleri kullandı:

‘‘Tercih çalışmalarına gelen arkadaşları ziyaret ettik, onlara bir ağabeyleri olarak bazı tavsiyelerde bulunduk. Tercihlerine baktık, kontrol ettik. Gençlere özellikle tavsiyemiz şu oldu; bundan sonraki bölümde 30 yıllık 40 yıllık meslekleri icra edecekler o yüzden sevdikleri bölümleri tercih etmeleri oldu. Aile baskısıyla bölümler tercih etmeden sevdiği işi yapmaları tavsiyelerinde bulunduk.’’

Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak öğrenci dostu uygulamalara devam edeceklerini ifade eden Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı Aile Yaşam Merkezleri Şube Müdürlüğü Eğitim Görevlisi Hülya Polat da şunları söyledi:

‘‘Ankara Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı Aile Yaşam Merkezleri’ne bağlı Beypazarı Aile Yaşam Merkezi’ndeyiz. Öğrencilerimizin talep ve ihtiyaçları doğrultusunda eğitim çalışmalarımıza burada devam ediyoruz. Bu kapsamda 29-30 Temmuz tarihlerinde Kahramankazan ve Beypazarı Aile Yaşam Merkezleri’nde Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na girmiş olan aday öğrencilerimize doğru tercih noktasında rehberlik hizmetleri sunuyoruz. Alanında uzman eğitim koçlarımızla birlikte doğru tercih konusunda yardım isteyen ve doğru bir kariyer inşasında nelere dikkat edilmesi konusunda yardım almak isteyen tüm aday öğrencilerimizi birimlerimize bekliyoruz.’’

ÖĞRENCİLERDEN BÜYÜKŞEHİR’E TEŞEKKÜR

YKS Tercih Günleri’ne aileleri ile birlikte katılan öğrenciler düzenlenen hizmet için Ankara Büyükşehir’e teşekkür ederken düşüncelerini şu sözlerle dile getirdi:

-Zeynep Göksu: ‘‘Beypazarı Aile Yaşam Merkezi’ni sosyal medya sayfasında gördüm ve ondan sonra gelmeye karar verdim. Benim için çok güzel geçti. İki hocam da bana yardımcı oldu.’’

-Burcu Keleşoğlu: ‘‘Bu hizmeti sosyal medya hesabından duydum. Bence çok ileri düzeyde bir şey olmuş çünkü ben çalışan bir anneyim, 15 yıl sonra girdim bu sınava hiçbir bilgim yoktu, farklı bir boyuta gelmiş çünkü… Sağ olsunlar arkadaşlar yardımcı oluyor ben de yardım almaya geldim.’’

-Alp Almacı: ‘‘Beypazarı Aile Yaşam Merkezi’nde spor salonuna geliyordum ondan dolayı haberim oldu. Kafamdaki soru işaretlerini gidermek için katılmak istedim.’’

-Kevser Önal: ‘‘Tercih Günleri’nin düzenleneceğini internetten öğrendim bizlere güzel yardımcı oluyorlar.’’