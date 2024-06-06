Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin parklarda spor etkinlikleri başladı

Ankara Büyükşehir Belediyesinin “Sağlıklı Adımlar Sağlıklı Başkent” sloganıyla başlattığı “Parklarda Spor Etkinlikleri” Başkentlilerden gelen yoğun talep ve memnuniyetin ardından bu sene de aktif olarak devam ediyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesinin “Sağlıklı Adımlar, Sağlıklı Başkent” sloganıyla park ve rekreasyon alanlarında başlattığı ücretsiz spor faaliyetlerine vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

Başkentte spor yapılmasını teşvik etmek amacıyla başlatılan spor aktiviteleri; 17 farklı noktada Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri 08.30-11.00 saatleri arasında gerçekleştiriliyor.

BAŞKENTLİLER AÇIK HAVADA EGZERSİZ YAPIYOR

Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı, beden eğitimi öğretmenleri ve uzman antrenörler eşliğinde, belirlenen 17 park ve rekreasyon alanında spor faaliyeti gerçekleştiriyor. Açık havada spor yapmak isteyen Başkentliler; Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri 08.30-11.00 saatleri arasında ücretsiz spor etkinliğine katılabiliyor.

Açık havada spor yapmanın motive edici olduğuna değinen Beden Eğitimi Öğretmeni

Esin Yalçın şunları dile getirdi: “Sağlıklı Adımlar, Sağlıklı Başkent, Parklarda Spor Projemiz bugün itibarıyla başlamış durumdadır. Biz de Vedat Dolakay Parkı’nda bulunan Batıkent Kadınlar Lokali’ndeki tüm üyelerimizle birlikte spor yapıyoruz. Tüm vatandaşlarımızı Vedat Dolakay Parkı’ndaki spor etkinliğimize davet ediyorum.”

Açık havada spor yapmanın keyfini çıkaran Başkentliler ise memnuniyetlerini şu sözlerle dile getirdi:

-Mehtap Demirboğa: “Biz zaten yıllardır Kadınlar Lokali’ne geliyoruz. Yazın da böyle bir etkinlik yapıyoruz dışarıda. Açık havada spor yapmak çok da iyi oluyor. Sağlığımız için çok iyi, hocalarımız zaten çok iyi. Çok teşekkür ediyoruz.”

-Semra Keskin: “Emekli olduktan sonra spor yapmaya başladım. Burası çok güzel. Nefis bir hava, oksijenimiz bol. Çok güzel çok beğendik, teşekkür ediyoruz.”

17 NOKTADA SPOR FAALİYETİ

Vatandaşlardan gelen yoğun talep üzerine düzenlenen ve artık yaz aylarında gelenek haline gelen Parklarda Spor Etkinlikleri; Ankara Büyükşehir Belediyesine ait park ve rekreasyon alanlarında başladı.

“Sağlıklı Adımlar, Sağlıklı Başkent” sloganıyla gerçekleştirilen ücretsiz spor etkinliğinin düzenlendiği parklar ise şöyle:

-Altınpark-Altındağ

-Kurtuluş Parkı-Çankaya

-Seğmenler Parkı-Çankaya

-Gazi Üniversitesi Çubuk Yerleşkesi-Çubuk

-Göksu Parkı-Etimesgut

-Kelebek Su Parkı-Etimesgut

-Şehit Uzman Çavuş Can İnce Parkı- Etimesgut

-Necmettin Erbakan Parkı-Kahramankazan

-Esertepe Parkı (Esertepe Aile Yaşam Merkezi Önü)- Keçiören

-Şafak Tepe Parkı- Mamak

-GOP Parkı-Sincan

-Harikalar Diyarı Parkı- (3.Kapı Girişi)-Sincan

-Yunus Emre Sevgi Parkı- Sincan

-Cemre Parkı-Yenimahalle

-Erol Kaya Parkı- Yenimahalle

-Vedat Dalokay Parkı- Yenimahalle

-Zeynepcik Parkı- Yenimahalle