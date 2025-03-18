Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Ramazan etkinlikleri devam ediyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayının manevi atmosferini Başkentlilerle buluşturmak amacıyla 50 farklı noktada 500’ün üzerinde etkinlik düzenliyor. ABB’ye ait Aile Yaşam Merkezleri, Gençlik Merkezleri ve Kadın Lokalleri de Ramazan coşkusunu yaşatmak için birbirinden özel programlara ev sahipliği yapıyor. Atölyelerden sahne gösterilerine kadar pek çok etkinlik, Başkentlilerden büyük ilgi görüyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayı boyunca düzenlediği etkinliklerle Başkentlileri bir araya getirmeye devam ediyor. Kentin dört bir yanında gerçekleştirilen etkinliklerle hem geleneksel değerler yaşatılıyor hem de paylaşma ve dayanışma ruhu güçlendiriliyor.

GELENEKSEL KÜLTÜR VE RAMAZAN RUHUNU YAŞATAN ETKİNLİKLER

Etkinlikler kapsamında tespih yapım atölyesi, geleneksel İstanbul müzikleri icrası, meddah gösterileri, orta oyunu, kukla gösterileri ve Karagöz-Hacivat gölge oyunu gibi aktiviteler yapılıyor.

ABB’ye ait Aile Yaşam Merkezleri, Gençlik Merkezleri ve Kadın Lokalleri’nde gerçekleştirilen ve geleneksel kültürün yaşatıldığı dolu dolu etkinliklere her yaştan katılımcılar yoğun ilgi gösteriyor. Ramazan etkinlikleri, katılımcılara geleneksel kültürü tanıma fırsatı sunarken hem de Ramazan ayının birlik ve beraberlik ruhunu pekiştiriyor.

ALTINDAĞ GENÇLİK MERKEZİNDE TESPİH ATÖLYESİ

Ramazan ayı boyunca Altındağ Gençlik Merkezine üye genç ve çocuklara yönelik “tespih atölyesi” açıldı. El göz koordinasyon destekli atölye çalışmasında yaklaşık 60 çocuk öğretmen desteğiyle boncukları teker teker ipe dizerek tespih yapmayı öğrendi.

Altındağ Gençlik Merkezi İdarecisi Enes Sevimli, “Unutulmaya yüz tutmuş geleneksel değerlerimizi hatırlatmak amacıyla Altındağ Gençlik Merkezinde tespih atölyesi açtık. Çocuklar oldukça ilgili. Ramazan boyunca atölyeden genç ve çocuk üyelerimiz yararlanabilecek” dedi.

Tespih atölyesine tespih yapmaya gelen çocuklar düşüncelerini şu sözlerle ifade etti:

-Derin Alya Yalıcı: “Birazcık zordu ama yapabildim. Rengârenk boncuklar vardı. Kendim ürettim. En güzeli kendim yapmış olmam. Babama hediye edeceğim. Çok keyifliydi.”

-İlyas Ekici: “Güzel bir duygu. İpi iğneye geçirdik, 33 tane boncuğu geçirdim ipe, sonra tespih oluştu. Tespihi anneme vereceğim.”

BEYPAZARI AYM’DE RAMAZAN AYINA ÖZEL SEMİNER

Ramazan ayının manevi yönüne vurgu yapan “Fazilet ve Hikmetiyle Oruç” semineri, Diyanet İşleri Başkanlığı Beypazarı Müftülüğünden Muhammet Furkan Nalbant tarafından gerçekleştirildi. Seminere katılan Nefise Yılmaz, “Buraya zamanımızı verimli geçirmek için geliyoruz. Ramazan için de çok güzel etkinlikler düzenleniyor, biz de katılıyoruz” ifadelerini kullandı. Etkinliklerden duyduğu memnuniyeti dile getiren Fatma Çevik ise, “Bugün burada çocuklar için Hacivat-Karagöz gösterisi yapıldı. Bizim de Kur’an mukabelemiz var, özel günlerde kandil ve mevlit programları düzenliyoruz. Buralar bizim için çok kıymetli. Beypazarı halkını da etkinliklere bekliyoruz” dedi.

Seminere katılan Nefise Yılmaz, “Buraya zamanımızı verimli geçirmek için geliyoruz. Ramazan için de çok güzel etkinlikler düzenleniyor, biz de katılıyoruz” ifadelerini kullandı. Etkinliklerden duyduğu memnuniyeti dile getiren Fatma Çevik ise, “Bugün burada çocuklar için Hacivat-Karagöz gösterisi yapıldı. Bizim de Kur’an mukabelemiz var, özel günlerde kandil ve mevlit programları düzenliyoruz. Buralar bizim için çok kıymetli. Beypazarı halkını da etkinliklere bekliyoruz” dedi.

KUŞCAĞIZ’DA ÇOCUKLAR RAMAZAN KANDİLİ YAPTI

Etkinlikler kapsamında Keçiören ilçesindeki Kuşcağız Aile Yaşam Merkezi de “Ramazan Kandili Yapım Atölyesi”ne ev sahipliği yaptı. Atölye çalışmasına katılan merkez üyesi çocuklar, geleneksel Ramazan kandilleri yapmayı öğrendi. Etkinlik boyunca el becerilerini geliştirme fırsatı bulan çocuklar aynı zamanda Ramazan’ın manevi iklimini de hissederek keyifli vakit geçirdi.

Kuşcağız Aile Yaşam Merkezi İdare Yardımcısı Samet Yanık etkinlikle ilgili şunları söyledi:

“Çocuklarımızla birlikte Türk kültüründe önemli bir yere sahip olan, maddi ve manevi kültür öğesi olan kandil yapım atölyesinde buluştuk. Ramazan ayı boyunca Türk kültüründe önem verdiğimiz değerli öğelerin yapımları merkezimizde gerçekleşmeye devam edecek. Herkese hayırlı Ramazanlar dileriz.”

SİNCAN AYM’DE ÇOCUKLARA RAMAZAN DAVULU YAPIM ATÖLYESİ

Sincan Aile Yaşam Merkezine üye 9-10 yaş aralığındaki 20 öğrenci “kavanoz kapağından ramazan davulu” yapımı etkinliğine katıldı. Kavanoz kapaklarını rengârenk davula dönüştüren çocuklar, geleneksel Türk sanatlarını geri dönüşüm teknikleriyle keşfetme imkânı buldu.