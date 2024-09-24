Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin ücretsiz İngilizce eğitimleri devam ediyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Seda Yekeler Eğitim Vakfı (SEYEV) iş birliğiyle bu yıl da sosyal yardım alan ailelerinin 15-25 yaş arası çocuklarına ücretsiz Temel İngilizce Eğitim Programı düzenlenecek. Eğitim programından yararlanmak isteyenler dil-mer.ankara.bel.tr/kayit-ol/4 adresi üzerinden başvuru yapabilecek.

Öğrenci dostu Başkent için çalışmalarına devam eden Ankara Büyükşehir Belediyesi eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak amacıyla desteklerini çeşitlendirerek sürdürüyor. ÖN KAYITLAR BAŞLADI Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Seda Yekeler Eğitim Vakfı (SEYEV) iş birliğiyle bu yıl da sosyal yardım alan ailelerin 15-25 yaş arası çocuklarına ücretsiz Temel İngilizce Eğitim Programı düzenlenecek. 2024- 2025 eğitim dönemine katılmak isteyenler dil-mer.ankara.bel.tr/kayit- ol/4 adresi üzerinden başvuru yapabilecek. Gökkuşağı İngilizce Dil Eğitim Merkezi’nde verilecek eğitimler için ön kayıt 23- 26 Eylül tarihleri arasında yapılacak.