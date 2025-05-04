Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin ücretsiz TYT Tekrar Kampı başladı

Üniversite adayları sınavlara son hazırlıklarını Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin (ABB) desteğiyle tamamlıyor. ABB, 21 Haziran’daki Temel Yeterlilik Testi’ne (TYT) girecek öğrenciler için ücretsiz tekrar kampı başlattı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, üniversite adaylarının başarı motivasyonlarını artırmak ve sınav öncesi son tekrarlarını verimli geçirmelerini sağlamak amacıyla bu yıl da ücretsiz TYT Tekrar Kampı başlattı.

Atatürk Kapalı Spor ve Sergi Sarayı’ndaki kampın ilk gününde, Kadir Gümüş’ün Türkçe dersi yoğun ilgi gördü. Kampın ikinci günü ise İlyas Güneş’in matematik dersiyle devam etti.

YAVAŞ: “ÇOCUKLAR YAŞITLARI GİBİ OKUYAMAMA ENDİŞESİ TAŞIMASIN”

Kampın ikinci gününde kampa katılan öğrencilerle bir araya gelen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yanlarında olduklarını vurguladı ve “Bir Belediye Başkanı olarak benim görevim şu; bu kentte yaşayan herkesin eşit şartlarda rekabete girmesi. Bunun için zemin hazırlıyoruz” dedi.

Yavaş, Büyükşehir Belediyesi’nden sosyal destek alan ailelerin öğrenci çocukları için gerçekleştirdikleri projelerden de örnekler verdi. Yavaş, “Bir, iki konuyu kısaca belirteceğim, belki duymayanlarınız vardır. Bizden 214 bin sosyal destek alan aile var. Bu ailelerin çocuklarının hiçbirisinin parasızlık veya başka bir sebepten dolayı diğer yaşıtları gibi okuyamama endişesi taşımamalarını istiyoruz. Birkaç yaptığımız çalışmayı söyleyeyim. 16 bin civarındaki anaokulu yaşındaki çocuğun servis ücretini ödüyoruz. 50 bin civarında ortaokul ve lise öğrencisi de ücretsiz geliyor, gidiyor. Bunun yanında başka türlü desteklerimiz var” diye konuştu.

“Tek derdimiz şu; herhangi bir ekonomik sebeple bu çocuklar okuyamamazlık yapmasın” diyen Yavaş, şunları söyledi:

“Kantin desteğimiz var. Yaşıtları teneffüste kantine gidip tost yerken, o çocuklar aç kalmasın, mahzun kalmasın diye onlara da kantin desteği veriyoruz. Ama üzülerek söylüyorum, bazı okullar maalesef bunu hala kabul etmiyorlar. Halbuki amacımız, o çocuklar aç olduğu zaman öğrenemeyecekler. Neyse biz üstümüze düşeni yapalım da gerisini artık toplumun takdirine bırakıyoruz.”

Yavaş son olarak, “Bize düşen, sizlerin en azından sınav yönünden daha iyi gelişmeniz. Benim Hocam ile sürekli olarak iş birliği yapıyoruz. İnşallah başarılı olursunuz. Buraya gelip katılmanız bile bir arzunun, bir isteğin, bir talebin işareti. Allah hepinizin gönlüne göre versin” diyerek öğrencilere başarılar diledi.

YETGİN: “NETLERİNİN ARTTIĞINI SINAVDA GÖRECEKLER”

Benim Hocam Projesi’nin Kurucusu Ramazan Yetgin ise ABB iş birliğiyle üçüncü genel tekrar kampını düzenlediklerini söyleyerek, “Buradaki en önemli şey ücretsiz olması ve tüm eğitmen arkadaşlarımız ve öğrencilerin birebir buluşması. YKS’de özellikle TYT yüzde 40’lık bir paya sahip ve özellikle iki ders olan Türkçe ile Matematik 40’ar soruya sahip. Biz yine de 5’er soru çıkmasına rağmen diğer bütün dersleri de buna dahil ettik. Öğrenciler bu son genel tekrardan sonra netlerinin arttığını sınav günü görecekler. Sınavda bütün öğrencilerimize başarılar diyorum” diye konuştu.

7 GÜN 7 FARKLI DERS

9 Mayıs 2025’e kadar devam edecek kamp boyunca öğrenciler her gün 09.00-18.00 saatleri arasında, Türkçe’den matematiğe, tarihten biyolojiye kadar pek çok derste tekrar yapma imkânı bulacak. Sınava son hazırlıklarını bu kampla pekiştirme fırsatı bulacak öğrenciler deneyimli eğitmenlerden sınav stratejileri, soru çözüm teknikleri ve önemli ipuçlarını öğrenecek.

ABB’nin bir haftalık tekrar kampının programı ise şöyle:

• 5 Mayıs Pazartesi: Tarih – Gökhan Öz

• 6 Mayıs Salı: Geometri – Nurtaç Kozak

• 7 Mayıs Çarşamba: Coğrafya – Bayram Meral

• 8 Mayıs Perşembe: Biyoloji – Zeliha Yücel

• 9 Mayıs Cuma: Kimya – Görkem Şahin

“BU KAMP HERKESE İYİ GELECEK”

Öğrenciler ilk iki günün ardından memnuniyetini ve heyecanını şu sözlerle dile getirdi:

-Nur Sena Caner: “Bu haberi aldığımda çok mutlu olmuştum. Çünkü bazı öğrencilerin imkânı olmayabiliyor ve full tekrar kampları gerçekten insanların çok işine yarıyor. Bayağı da heyecanlıyım. Çünkü sürekli izliyordum ve YouTube kanalında sürekli izlerken beni çok motive ediyorlardı. Şimdi tekrar yüz yüze karşılaşmak, yüz yüze dinlemek ayrı bir ayrıcalık benim için.”

-Ayşenur Demirtaş: “Belediye’nin sınav öğrencilerine verdiği bu hizmet bence çok güzel çünkü imkânı olmayan bir sürü öğrenci var, dershaneye gidemeyenler var. Bir hafta boyunca tüm derslerin kamp halinde olması çok güzel. Hocalarımız da zaten tanınan hocalar. Çok seviyoruz Benim Hocam ekibini.”

-Esinay Ezgi İnce: “Belediye’nin bize sunduğu imkânlardan dolayı öncelikle teşekkür ediyorum. Herkese bu kampın iyi geleceğini düşünüyorum ve son kalan günlerde herkesin iyi bir değerlendirme olacağını düşünüyorum. Bize bu sunduğu imkânlardan dolayı teşekkür ederiz. Zaten Benim Hocam’ın bütün hocalarını çok seviyorum ve takip ediyorum ve şu an da canlı göreceğim için çok heyecanlıyım.”

-Ömer Faruk Özen: “2 sene önceki kampa da gelmiştim. Çok güzel geçmişti, çok verim de almıştım. Zaten hocalarımız Türkiye’nin en iyi hocalarından. Hem birebir öğreneceğiz hem YKS’de güzel tekrar olacak. Bu hizmeti verdikleri için çok teşekkür ederiz. Çok güzel bir eğitim olacak.”

-Enes Buğday: “Bizim için de çok iyi olacak eminim ki. Çünkü TYT’yi full tekrar etmiş olacağız. Bundan sonra büyük ihtimalle TYT’deki son tekrarım olacak bu. AYT’ye yoğunlaşacağım. AYT’yi de bitirdikten sonra inşallah sınavda istediğim yeri kazanmayı düşünüyorum.”

Ahmet Talha Şimşek: “Belediye’nin bu tarz çalışmaları iyi oluyor. Öğrenciyi sürekli destekliyorlar. Yeterli kütüphane de sürekli açılıyor. Teşekkürler.”

Esmanur Dikmen: “Bizim için gerçekten iyi bir şey oldu. Sınava son düzlükteyiz artık. Dershane imkânı olmayan insanlar için de çok güzel bir seçenek oldu. Ücretsiz olması çok güzel bir olanak.”

Emir Kuban Kaplan: “Kamp ve tek günde bir dersin bitmesi bizim için bayağı verimli oldu. Hocalar da hepimizin sevdiği, tanıdığı hocalar. Mansur Başkan’ımıza, belediyemize çok teşekkür ederiz.”

Zilşen Gül Odabaşı: “Düzenlenen kampın ücretsiz olması apayrı bir ayrıcalık bizim için. Ankara’da böyle bir kamp olduğunu duyduğumda çok mutlu olmuştum çünkü yaz tatilinden beri tekrar etmediğim TYT’yi tekrar etme fırsatı verdi. Emeği geçen herkese teşekkür ederim.”