Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin yeni nesil otobüs duraklarının montajları devam ediyor

Ankara Büyükşehir Belediyesinin modern, çevreci ve konforlu ‘yeni nesil akıllı’ otobüs duraklarının montajı devam ediyor. 5’i tam kapalı ve klimalı olmak üzere toplam 75 durağın montajı gerçekleştirilirken 240 durak için de çalışmalar sürdürülüyor. Başkentin cadde ve sokaklarında yerini almaya başlayan teknolojik duraklar için sökülen eski duraklar ise revizyon edilerek çevre ilçelerde değerlendiriliyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkentin cadde ve sokaklarına modern, çevreci ve konforlu olmasıyla ön plana çıkan yeni nesli akıllı otobüs duraklarını yerleştirmeye devam ediyor.

EGO Genel Müdürlüğü tarafından kent merkezindeki 315 noktaya yerleştirilmesi planlanan yeni otobüs duraklarından 5’i tam kapalı ve klimalı olmak üzere 75’inin montajı tamamlandı.

BAŞKENTE YAKIŞIR TEKNOLOJİK DURAKLAR

Başkentliler son teknoloji otobüslerin ardından son teknoloji akıllı duraklarla buluşmasını sağlayacak proje kapsamında yapımı gerçekleşecek 240 durak için de çalışmalar sürdürülüyor. Kentin dört bir yanındaki farklı noktalara yerleştirilecek olan 240 durak için ihtiyaç duyulan alanlarda altyapı uygun hale getirilerek hizmete açılacak.

5’i tam kapalı ve klimalı olma özelliği taşıyan akıllı duraklar ise Milli Kütüphane, Akköprü, Gazi Hastanesi önü, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi önü ve Koru Metro İstasyonu çıkışında Ankaralılara hizmet vermeye başladı.

Başkente yakışır modern bir şehir estetiği kazandırmak ve vatandaşların iklim koşullarından olumsuz etkilenmemeleri için özel olarak tasarlanan yeni durakların tamamında Wİ-Fİ, LED ekran ve aydınlatma, engelli ve USB şarj ünitesi yer alırken enerjileri de güneş panelinden sağlanıyor.

ESKİ TİP KAPALI DURAKLAR İLÇE VE MAHALLERE KURULUYOR

EGO Genel Müdürlüğü yeni otobüs durakları nedeniyle söküm işlemi gerçekleştirilen eski tip durakları ise başka alanlarda değerlendiriyor. Revizyonla yeniden kullanıma uygun hale getirilen eski tip kapalı duraklar şehir merkezi ve çevre ilçelerde kapalı durak olmayan, ihtiyaç duyulan noktalarda kullanıma sunuluyor.

ANKARALILAR YENİ NESİL AKILLI DURAKLARDAN MEMNUN

Ankaralıların yağmur, kar, rüzgâr ve güneş gibi doğal koşullardan en az şekilde etkilenmesi amacıyla tasarlanan yeni nesil durakları kullanan yolcular ise memnuniyetlerini şu sözlerle dile getirdi:

-İsmet Özalmaz: “Otobüslerin dakika dakika gelişlerini görebiliyoruz. Eski duraklardan daha güzel olmuş. Vatandaş önceden telefonuna bakıyordu otobüs dakikaları için ama artık duraklarda da görebiliyoruz.”

-Hale Kuterdem: “Yeni duraklardan memnunuz. Dijitalleşmesi güzel olmuş. Eskisine göre daha iyi olmuş.”

-Hasan Sürücü: “Tam istediğim gibi olmuş duraklar beğendim.”

-Emine Bostan: “Çok memnunuz yeni duraklardan. Soğukta giriyoruz, korunuyoruz. Teşekkür ederiz.”

-Armağan Avçan: “Çok mutlu oldum. 1 yıl önce böyle bir durak yoktu. Böyle bir hizmete kavuştuğumuz için mutluyuz. Isınacak bir yerimiz oldu.”