Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin yenilediği AŞTİ'ye tam not

Ankara Büyükşehir Belediyesinin yenileme çalışmaları sonrası Başkente yakışır hale gelen AŞTİ, sadece şehirlerarası yolculuk yapanların değil kentteki öğrencilerin de uğrak noktası hale geldi. Çalışmaların ardından modern bir hâle gelen AŞTİ’de; kütüphaneden ders çalışma alanına, toplantı salonlarından sergi ve gösteri salonuna, modern büfelerden çocuk oyun alanlarına kadar pek çok farklı donatı yer alıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi, her gün on binlerce vatandaşı ağırlayan AŞTİ’yi yaptığı yenileme çalışmalarıyla Başkent Ankara’ya yakışır hale getirdi.

AŞTİ KÜTÜPHANESİ VATANDAŞLARDAN YOĞUN İLGİ GÖRÜYOR

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan tadilat çalışmalarının tamamlanmasıyla AŞTİ, yepyeni ve modern bir görünüme kavuştu.

Yenileme çalışmalarının tamamlanmasının ardından daha işlevsel hale gelen AŞTİ’de kütüphane, ders çalışma alanı, çocuk oyun alanı, toplantı salonları, sergi, gösteri salonu, modern büfeler, başta öğrenciler olmak üzere şehirlerarası yolculuk yapan vatandaşlardan da büyük ilgi görüyor.

HER GÜN GECE 01.00’E KADAR AÇIK

Seyahat öncesinde AŞTİ’de zaman geçiren yolcuların da kütüphaneden faydalanabildiğini belirten BUGSAŞ Genel Müdürü Vecihi Halil İyigün “AŞTİ’nin yenileme çalışmaları kapsamında geçici kiralık ofisler, okuma, sergi ve bir de çocuk oyun alanı kuruldu. Sosyal alanların tamamının yapım işlemleri bitmiş ve hizmete açılmış durumda. Son dönemlerde özellikle üniversitede okuyan öğrencilerimiz yurtların ve okullarının yakın olması sebebiyle boş zamanlarında okuma alanımıza gelerek hem Ankara Büyükşehir Belediyesinin ücretsiz wi-fi hizmetinden yararlanıyor hem de burada ders çalışma imkânı bulabiliyorlar. Kütüphanemiz hafta içi ve hafta sonu gece 01.00’e kadar açık” dedi.

KONFORLU BİR ÇALIŞMA ORTAMI

Öğrencilerin de unutulmadığı AŞTİ’de, 70 kişi kapasiteli kütüphanede konforlu bir çalışma alanı ve ücretsiz internet imkânı sağlanıyor. Kütüphaneden faydalanan öğrenciler duydukları memnuniyeti şu sözlerle dile getirdi:

- Muhammet Şentürk: “Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İngilizce İşletme Blümü’nde okuyorum. Sınav haftamız olduğu için 10 gündür her gün buraya geliyorum. Evde yalnız yaşadığım için tek başıma ders çalışamıyorum. Dışarıda farklı bir ortamda ders çalışmak çok daha iyi geliyor. Özellikle sınav haftalarında hemen hemen bütün kütüphaneler dolu olduğu için burası çok avantajlı bir yer bizim için. Birkaç gün önce 2 arkadaşımla geldik buraya, onlar da çok sevdiler. Ayrıca burada ücretsiz wi-fi hizmetinden de yararlanıyoruz. Bu da bizim için çok ciddi bir avantaj.”

--Şehriban Korhan: “Gazi Üniversitesi Hemşirelik Bölümü 2. Sınıf öğrencisiyim. Vize haftasındayım, fakülteme de yakın olduğu için arkadaşımın tavsiyesi ile buraya geldim. Ücretsiz wi-fi uygulaması da var. Çok memnunuz.”

-Ahsen Nur Kayhan: “Gazi Üniversitesi Hemşirelik bölümü öğrencisiyim. Burası fakülteme yakın hemen geliyorum, ücretsiz internet var. Vize haftası olduğu için arkadaşlarımla geliyorum. Kütüphaneye gittiğimizde sessiz olmak zorundayız ama burada sesli bir şekilde birbirimize anlatarak, birlikte tartışabiliyoruz, yorum yapabiliyoruz. Uygulamadan çok memnunum.”

-Medine Öz: “ Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmetler bölümünde okuyorum. Fakülteme çok yakın olduğu için özellikle ders aralarında geliyorum ve arkadaşlarımla birlikte ders çalışma imkânı buluyorum. Bizim için grup çalışmaları daha uygun oluyor burada da arkadaşlarımızla gelip istediğimiz gibi çalışabiliyoruz. Ücretsiz wifi kullanabiliyoruz, kitaplar var kitaplardan faydalanabiliyoruz. Ayrıca güvenli bir alan, gerekli güvenlik önlemleri de alınıyor. Çalışmak için çok uygun bir alan. Çok teşekkür ederiz.”

-Beyza Nur Bektaş: “Bizim fakültemizin içinde kütüphane ortamı olmadığı için diğer kütüphanelere de ulaşım buradan pek kolay olmuyor. AŞTİ’deki bu kütüphane ise özellikle konum olarak çok iyi. İnternetinin olması da online ders dinlememizde ya da internet araştırmalarımızda, ödevlerimizde kolaylık sağlıyor. Buraya gelmekten çok mutluluk duyuyoruz.”

-Asude Hilal Efe: “Gazi Üniversitesi’nde Sosyal Hizmet okuyorum. Ulaşım konusunda avantajları olduğu için burayı tercih ediyorum. Aynı zamanda grup içerisinde çalıştığımız zamanlarda arkadaşlarımla burada çalışma imkânı bulabiliyoruz. Ücretsiz wi-fi olduğu için kolaylıkla bağlanıp, araştırmamızı burada yapabiliyoruz.”