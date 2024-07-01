Ankara Büyükşehir Belediyesi'yle tatil başladı: İlk kafileler kamplara uğurlandı

Ankara Büyükşehir Belediyesi; yaşlılar, engelliler, engelli refakatçileri, gazi ve şehit yakınları ile başarılı öğrencileri tatil kamplarında ağırlıyor. Ücretsiz tatil yapma imkânının sunulduğu Akçay ve Akçakoca’daki sosyal tesislere ilk kafileler uğurlandı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi tatil kamplarında Başkentli misafirlerini ağırlamaya devam ediyor.

Yaz boyunca devam edecek ücretsiz tatil kampı programında yaşlılar, engelliler, engelli refakatçileri, gazi ve şehit yakınları ile başarılı öğrencilerden oluşan ilk kafileler Akçay ve Akçakoca’ya uğurlandı.

GÜVENLİ VE TEMİZ ORTAM

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından birer haftalık olarak düzenlenen tatil kamplarında ilk kafileler 210 kişiyle yola çıktı.

Balıkesir Akçay’daki sosyal tesise 5, 6 ve 7. sınıfa giden 120 başarılı öğrenci yolcu edilirken, Düzce Akçakoca’daki sosyal tesiste ise 90 yaşlı, gazi ve şehit yakını ile refakatçilerine temiz ve güvenli ortamda tatil yapma imkânı sağlandı.

Sezonun ilk misafirlerini yolcu ettiklerini belirten Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Önder Yanmaz, “Ankara Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığımız uhdesinde bulunan Balıkesir Akçay ile Düzce Akçakoca’da bulunan sosyal tesislerimizin bu yılki ilk misafirlerini bugün yolcu ediyoruz. Akçay’daki sosyal tesisimizde 5, 6 ve 7. sınıf takdir ve teşekkür alan başarılı öğrencileri bu yaz da misafir edeceğiz. Diğer tesisimizde de yaşlı, engelli, şehit ve gazı yakını Ankaralı hemşehrilerimizin yaz boyu tatil yapmalarına vesile olacağız. Bu kapsamda ben hepsine iyi tatiller dinliyorum, inşallah güzel bir şekilde tatillerini geçirir tekrar Ankara’mıza dönerler” dedi.

DOLU DOLU BİR TATİL

Bir hafta boyunca çeşitli eğlencelerden sportif aktivitelere, şenliklerden gezilere kadar birçok etkinliğe katılacak Başkentliler, dolu dolu bir tatil geçirerek yazın tadını çıkaracak.

Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından güven ve huzur içinde bir tatil geçirmeleri için tüm detayların düşünüldüğü engellilere, ailelerinin yanı sıra görevlendirilen personeller de yardımcı olacak.

Akçay ve Akçakoca’daki sosyal tesislerde tatillerini geçirecek vatandaşlar memnuniyetlerini şu sözlerle dile getirdi:

-Ali Çınar Uzun: “Takdir aldığım için çok mutluyum. Tatil kampına kendi isteğimle katılmak istedim. Bu kampa katılmak çok güzel. Tatilde; uyanacağım, yüzeceğim, yatacağım. Rutinin bu olacak.”

-Ömer Faruk Yılmaz: “Kampa gittiğimde gezeceğim, oyunlar oynayacağım. Yüzme bilmiyorum. Oraya gidince hocalar sayesinde yüzmeyi öğrenmek istiyorum.

-Mustafa Furkan Abaylı: “Başvurumuz kabul olduğu için sevinçliyim. Tatilde bol bol yüzeceğim. Yüzmeyi çok seviyorum ve geliştirmek istiyorum. Eğleneceğiz, eğlence bizim için her şey.

-Ömer Kaan Dinç: “Tatilde yüzüp oynamayı, orada yeni arkadaşlar edinmeyi düşünüyorum. Tatilin tadını çıkaracağım.”

-Ali Aras Yılmaz: “Bu sene okulumda takdir aldım. Bize bu tatil imkânını sağladığı için Mansur Başkan’a teşekkür ediyorum. Tatil kesin güzel geçer, eminim bundan. Kampta denize gireceğim, eğleneceğim, sahilde yürüyeceğim.”