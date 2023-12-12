Ankara Büyükşehir Belediysi EGO Spor Basketbol Takımı'ndan tarihi başarı

Ankara Büyük Erkekler Basketbol Ligi’nde zirve mücadelesi veren Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Spor Basketbol Takımı, Ankara Atatürk Spor Salonu’nda karşılaştığı TUSAŞ Spor Kulübü’nü 79-70 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı. Maçın sonrasında EGO Spor Kulübü Başkanı Zafer Tekbudak, teknik heyet ve sporcular şampiyonluğu büyük bir coşkuyla kutladı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi bünyesinde yer alan spor kulüpleri, ulusal ve uluslararası müsabakalarda elde ettiği başarılarla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Ankara Büyük Erkekler Basketbol Ligi’nde zirve mücadelesi veren ABB EGO Spor Basketbol Takımı, Ankara Atatürk Spor Salonu’nda karşılaştığı TUSAŞ Spor Kulübü’nü 79-70 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.

AMAÇ: TÜRKİYE BASKETBOL İKİNCİ LİGİ’NE YÜKSELMEK

Türkiye Basketbol İkinci Ligi’ne yükselmek amacıyla çalışmalarını sürdüren ABB EGO Spor Basketbol Takımı Ankara Büyük Erkekler Basketbol Ligi Şampiyonluğu’nu büyük bir coşkuyla kutladı.

Kupa törenin de konuşan EGO Spor Kulübü Başkanı Zafer Tekbudak, ‘‘Şampiyon olduğumuz için çok mutluyum. Rakibimiz grubun en güçlü takımıydı fakat sporcularımız inanarak ve güvenerek çok büyük mücadele verdiler ve aradaki farkı kapatarak farklı bir şekilde kazanarak bölgesel ligde Ankara şampiyonu oldular inşallah bundan sonra 2. Lige çıkmak için gerekli olan tüm mücadeleyi göstereceğiz’’ dedi.

Ankara Büyük Erkekler Basketbol Ligi’nde şampiyonluğa ulaşan teknik heyet ve basketbolcular duygularını şu sözlerle ifade etti:

-Yağmur Beşe(EGO Spor Basketbol Takımı Genel Menajeri): ‘‘Şampiyon olduğumuz için çok sevinçliyiz. Bu başarıda en büyük katkı tabii ki Sayın Belediye Başkanımız Mansur Yavaş’ın daha sonra Kulüp Başkanımız Zafer Tekbudak’ın.. Bizlere hem maddi hem de manevi çok destek oluyorlar emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.’’

-Rahmi Can Esen (EGO Spor Basketbol Takımı Başantrenörü): ‘‘Şampiyon olduğumuz için çok mutluyum geçen sene yaşadığımız bir şampiyonluk vardı bu sene de yine şampiyonluk yaşadık. İlk yarıyı geride kapatmamıza rağmen takım sahaya karakter koydu ve kazanmayı bildi, güzel bir galibiyet oldu, güzel şampiyonluk oldu, inşallah bölgesel ligde yarım kalan hikâyemizi tamamlayıp ikinci lige yükseleceğiz.’’

-Bartuğ Altıparmak: ‘‘Hafta boyunca maça çok iyi hazırlandık maçta ikinci yarı karakterimizi ortaya koyduk ve kazandık çok mutluyuz. Takım arkadaşlarımızı, hocamızı ve yönetimimizi tebrik ediyorum.’’

-Necmettin Ercan: ‘‘Şampiyonluk için çok çalıştık çok emek verdik inşallah bu şampiyonluk bütün başarıların devamı olur.’’

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