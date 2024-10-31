  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. Ankara Büyükşehir Çocuk Meclisi yeni yönetimi belli oldu

Ankara Büyükşehir Çocuk Meclisi yeni yönetimi belli oldu

Ankara Büyükşehir Çocuk Meclisi yeni yönetimi belli oldu
Güncelleme:

Ankara Büyükşehir Belediyesi Çocuk Meclisi Başkanlık Divanı seçimleri tamamlandı. 29. Dönem Çocuk Meclisi’nin asil üyelerini ve başkanını belirlemek için Başkentli çocuklar sandık başına gitti. Miray Eroğlu 29. Dönem Çocuk Meclisi’nin başkanı seçildi.

Başkentli çocukların toplumsal kararların şekillenmesinde aktif rol almalarına ve seslerini duyurmalarına olanak sağlayan Ankara Büyükşehir Belediyesi Çocuk Meclisi’nin 29. Dönem Başkanlık Divanı seçimleri yapıldı.

9-14 yaş arası çocukların katıldığı seçimde oylama kapalı zarf usulü ile yapıldı. Başkentin farklı ilçelerden gelen 150 çocuk yeni yönetimi belirledi.

YENİ BAŞKAN BELLİ OLDU

İlk turda 73 üyenin adaylığını açıkladığı seçimde, ikinci tura 14 aday kaldı. İkinci tura kalan seçimde başkanlığı Miray Eroğlu kazandı.  Eroğlu, rozetini 28. Dönem Başkanı Togay Osman Gedik’ten aldı.

Görevi devralan Eroğlu, düşüncelerini şu sözlerle dile getirdi:

“Beni destekleyen arkadaşlarıma öncelikle teşekkür ediyorum. Cumhuriyet’imizin 101’inci yaşını kutlarken burada başkan olarak seçilmek benim için büyük mutluluk. Çocukların haklarını savunacağım. Çocuklara dokunulmazlık hakkının verilmesini istiyorum. Çünkü en temel hakkımız olan yaşam hakkımız tehlikededir. Bunun için çalışmalar yapacağım.”

Etiketler ankara abb ankara büyükşehir belediyesi mansur yavaş
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
''Şeriat'' için mesleğini bırakıp, Atatürk'e hakaret etti ''Şeriat'' için mesleğini bırakıp, Atatürk'e hakaret etti Türkiye'nin tatil cennetinin sefasını artık onlar sürüyor Türkiye'nin tatil cennetinin sefasını artık onlar sürüyor Yerli otomobil Togg'un ''oh be'' dedirtecek yeni özellikleri açıklandı Yerli otomobil Togg'un ''oh be'' dedirtecek yeni özellikleri açıklandı Rakam belli oldu: Emekli maaşına sadaka gibi yeni yıl zammı Rakam belli oldu: Emekli maaşına sadaka gibi yeni yıl zammı Avrupa kabusu yaşıyor: Sel, fırtına birlikte vurdu; onlarca ölü ve yaralı var Avrupa kabusu yaşıyor: Sel, fırtına birlikte vurdu; onlarca ölü ve yaralı var Wanda Nara yürek hoplatan pozuyla sosyal medyayı karıştırdı Wanda Nara yürek hoplatan pozuyla sosyal medyayı karıştırdı MasterChef Azize Polat değişimiyle şaşırttı: Gören tanıyamadı MasterChef Azize Polat değişimiyle şaşırttı: Gören tanıyamadı Yüzlerce yıldır toprak altındaydı: Karadeniz'in Efes'i gün ışığına çıktı! Yüzlerce yıldır toprak altındaydı: Karadeniz'in Efes'i gün ışığına çıktı! Türkiye'nin gururu yerli ve milli uçak gemimiz ortaya çıktı Türkiye'nin gururu yerli ve milli uçak gemimiz ortaya çıktı Hyundai gelecek sene asfalta inecek hidrojen yakıtlı SUV'u INITIUM'u tanıttı Hyundai gelecek sene asfalta inecek hidrojen yakıtlı SUV'u INITIUM'u tanıttı
Türkiye'nin en soğuk ili oldu: Şehir resmen buz kesti! Türkiye'nin en soğuk ili oldu: Şehir resmen buz kesti! Uzmanlardan hayati uyarı: Bu kahve türlerini ağzınıza bile sürmeyin Uzmanlardan hayati uyarı: Bu kahve türlerini ağzınıza bile sürmeyin ''Eşim kardeşimle evlendi'' demişti, bıçaklanarak öldürüldü ''Eşim kardeşimle evlendi'' demişti, bıçaklanarak öldürüldü İstanbul'dan skandal görüntü: İnanılır gibi değil! İstanbul'dan skandal görüntü: İnanılır gibi değil! Çinli BYD'den ABD'li Tesla'ya çok ağır darbe: Ezip geçti! Çinli BYD'den ABD'li Tesla'ya çok ağır darbe: Ezip geçti! İktidarın Abdullah Öcalan hamlesi sonrası son seçim anketi İktidarın Abdullah Öcalan hamlesi sonrası son seçim anketi Cübbeli Ahmet, Alaattin Çakıcı'nın elini öpmeye çalıştı Cübbeli Ahmet, Alaattin Çakıcı'nın elini öpmeye çalıştı Türkiye'nin bir dev şirketi daha satıldı Türkiye'nin bir dev şirketi daha satıldı Maaş korkusuyla panikleyen binlerce çalışan SGK'ya koştu Maaş korkusuyla panikleyen binlerce çalışan SGK'ya koştu AK Partili Belediye Başkanı ''taciz''den gözaltında AK Partili Belediye Başkanı ''taciz''den gözaltında