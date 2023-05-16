Ankara Büyükşehir deprem bölgesine daha fazla su göndermek için harekete geçti

Şubat ayında yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgedeki ihtiyaçlar için tüm imkânlarını seferber eden Ankara Büyükşehir Belediyesi, şimdi de su ihtiyacı için harekete geçti. İlk günden beri TIR’larla bölgeye su gönderen Seğmen Su, Adana’dan bir firma ile anlaştı. Anlaşma ile hem nakliye masrafında yüzde 40 oranında tasarruf sağlandı hem de bölge ekonomisine katkı sağlanmış oldu.

Tüm Türkiye’yi yasa boğan ve 11 ili etkileyen Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat Depremlerinin ardından tüm imkânlarını seferber eden Ankara Büyükşehir Belediyesi, bölgeye desteklerini sürdürüyor.

ABB iştiraklerinden Seğmen Su, afet bölgelerinde yaşanan içme suyu sıkıntısının önüne geçilmesi amacıyla depremlerin ilk gününden beri bölgenin temiz, içme suyu ihtiyacını karşılıyor.

Bugüne kadar bölgede 1 milyon 500 bin litrenin üzerinde içme suyu dağıtan ABB ve Seğmen Su, depremzede vatandaşlara daha fazla su ulaşması için harekete geçti.

HEM TASARRUF EDİLDİ HEM DE EKONOMİK KATKI SAĞLANDI

Seğmen Su, bölgeye daha fazla suyun daha hızlı ulaştırılması amacıyla Adana’da bulunan bir firma ile anlaşma yaptı. Üzerinde “ABB” logosu ve “Satılamaz” ibaresi bulunan sular, bundan sonra anlaşma gereği bölgeye Adana’dan ulaştırılacak.

Anlaşma ile nakliye masraflarında yüzde 40 oranında tasarruf sağlanırken hem de depremin etkilediği iller arasında olan Adana’ya da ekonomik yönden katkı sağlanmış oldu.