Ankara Büyükşehir depremzede vatandaşlar için Altınpark Giyim Merkezi'ni açtı

Deprem bölgelerinden Başkente gelen afetzedelerin ihtiyaçları için harekete geçen Ankara Büyükşehir Belediyesi, Altınpark’ta bulunan ANFA Fuar ve Kongre Merkezi’ni giyim mağazasına dönüştürdü. ANFA Altınpark Giyim Mağazası girişinde ABB yetkilileri tarafından karşılanan depremzede vatandaşlar, T.C. kimlik numaraları ve ikametgâh kontrolünün ardından ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri alanlara yönlendiriliyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, deprem bölgelerinde yardım çalışmalarını sürdürürken, bir yanda da Başkente gelen afetzedelerin ihtiyaçlarını karşılamak için çeşitli çözümler üretmeye devam ediyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, afet bölgelerinden Ankara’ya gelen depremzede vatandaşların çeşitli ihtiyaçlarının karşılanabilmesi amacıyla Altınpark içerisindeki ANFA Fuar ve Kongre Merkezi’ni bir giyim mağazasına dönüştürdü.

MANSUR YAVAŞ DUYURDU

ANFA Altınpark Giyim Mağazası’nın açıldığını sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımla duyuran Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “ANFA Fuar ve Kongre Merkezi'nde depremzede vatandaşlarımız için ücretsiz giyim mağazamız hizmete başladı. Adres: Aydınlıkevler Mahallesi, Şehit Ömer Halisdemir Bulvarı, No: 142/6, Altındağ/Ankara” ifadelerini kullandı.

Mağazada kıyafetten ayakkabıya, battaniyeden oyuncağa kadar birçok ürün deprem mağdurlarıyla buluşturuluyor.

GİYİM MAĞAZASI DEPREMZEDELERİN HİZMETİNDE

ANFA Altınpark Giyim Mağazası girişinde ABB yetkilileri tarafından karşılanan depremzede vatandaşlar, T.C. kimlik numaraları ve ikametgâh kontrolünün ardından ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri alanlara yönlendiriliyor. Afetzedeler mağaza sayesinde hem kendilerinin hem de çocuklarının giyim ihtiyaçlarını ücretsiz olarak karşılayabiliyor.

Depremzede vatandaşlara destek olmak isteyen Başkentliler; 10.00-22.00 saatleri arasında gönüllü olarak mağazada görev alabilir ya da Arcadium AVM önü, Keçiören Meydanı, Ayrancı Pazarı ve Göksu AVM önüne kurulan toplama alanlarına sıfır kıyafet, oyuncak ve battaniye desteğinde bulunabilir.