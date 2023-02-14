Ankara Büyükşehir depremzedelerin sıcak yemek ihtiyacını karşılayacak

Başkente gelen depremzede vatandaşlara barınma, giyecek, eşya gibi pek çok konuda destek olan Ankara Büyükşehir Belediyesi şimdi de sıcak yemek ihtiyacını karşılamak için harekete geçti. Destekten yararlanmak isteyen depremzede vatandaşlar Başkent 153’ü arayarak TC kimlik numaralarıyla kayıt yaptırabilecek.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ilde yıkıma neden olan depremlerin ardından Ankara Büyükşehir Belediyesi hem afet bölgesinde hem de Başkente gelen depremzede vatandaşlara destek olmak için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Depremzedelere barınma, giyecek ve eşya gibi pek çok konuda yardımcı olan Büyükşehir Belediyesi şimdi de sıcak yemek ihtiyacı için harekete geçti. ABB iştiraklerinden BelPa Mutfak Ankara’daki depremzedelerin sıcak yemek ihtiyacını karşılayacak.

KAYITLAR BAŞKENT 153’TEN YAPILACAK

Destekten yararlanmak isteyen depremzedeler Başkent 153’ü arayarak TC kimlik numaralarıyla kayıt yaptırabilecek. Kayıtların alınıp kontrol edilmesinin ardından gıda teminiyle birlikte depremzedelere sıcak yemek ikramı başlayacak.