  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. Ankara Büyükşehir depremzedelerin sıcak yemek ihtiyacını karşılayacak

Ankara Büyükşehir depremzedelerin sıcak yemek ihtiyacını karşılayacak

Ankara Büyükşehir depremzedelerin sıcak yemek ihtiyacını karşılayacak
Güncelleme:

Başkente gelen depremzede vatandaşlara barınma, giyecek, eşya gibi pek çok konuda destek olan Ankara Büyükşehir Belediyesi şimdi de sıcak yemek ihtiyacını karşılamak için harekete geçti. Destekten yararlanmak isteyen depremzede vatandaşlar Başkent 153’ü arayarak TC kimlik numaralarıyla kayıt yaptırabilecek.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ilde yıkıma neden olan depremlerin ardından Ankara Büyükşehir Belediyesi hem afet bölgesinde hem de Başkente gelen depremzede vatandaşlara destek olmak için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Depremzedelere barınma, giyecek ve eşya gibi pek çok konuda yardımcı olan Büyükşehir Belediyesi şimdi de sıcak yemek ihtiyacı için harekete geçti. ABB iştiraklerinden BelPa Mutfak Ankara’daki depremzedelerin sıcak yemek ihtiyacını karşılayacak.

KAYITLAR BAŞKENT 153’TEN YAPILACAK

Destekten yararlanmak isteyen depremzedeler Başkent 153’ü arayarak TC kimlik numaralarıyla kayıt yaptırabilecek. Kayıtların alınıp kontrol edilmesinin ardından gıda teminiyle birlikte depremzedelere sıcak yemek ikramı başlayacak.

Etiketler Ankara ABB Ankara Büyükşehir Belediyesi Mansur Yavaş
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Depremde yıkılan Rönesans Rezidans'ın sakini anlattı: Binanın temeli kaymıştı
Burası da Hatay! Ama tek bir can kaybı bile yok
Depremzededen ağlatan sözler: ''Bunu yapan cehenneme girer mi?''
Türkiye bu müteahhiti konuşuyor: ''300 milyar TL ceza yazmışlardı''
Adıyamanlı depremzededen belediye başkanına: ''Neredesin artist?''
MTA'nın raporu açıklandı: ''Yollar, raylar, duvarlar, tarlalar yer değiştirdi''
Enkaz altında 198 saat! Abi kardeş böyle hayata tutunmuş
Kahramanmaraş merkezli depremlerde can kaybı 32 bine dayandı
Bahçeli geri döndü; AHBAP ve BABALA ekibini hedef aldı
AK Parti'den Arınç'ın ''seçim ertelensin'' çıkışına ilk yanıt