Ankara Büyükşehir ekipleri yaşlı ve engelli vatandaşlar için bayram temizliğinde

Ankaralıların rahat, huzurlu ve kaliteli bir hayat geçirebilmesi için imkânlarını seferber eden Ankara Büyükşehir Belediyesi, evde gündüz bakım hizmeti ile yaşlı ve engelli vatandaşların yaşamını kolaylaştırıyor. 2023 yılının ilk altı ayında toplam 2 bin 202 engelli, 1699 yaşlı vatandaşa ev temizliği ve kişisel bakım hizmeti veren ABB, bayramın ilk gününe kadar 365 eve temizlik, 42 vatandaşa da tıraş hizmeti vermeyi planlıyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı kapsamında çocuk, genç, kadın ve engellilerin yanı sıra yaşlı vatandaşlara da yönelik örnek projeleri tek tek hayata geçiriyor.

Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı; evde gündüz bakım hizmeti ile yaşlı ve engelli vatandaşların hayatını kolaylaştırıyor.

2023 yılının ilk altı ayında toplam 2 bin 202 engelli, 1699 yaşlı vatandaşa ev temizliği ve kişisel bakım hizmeti veren Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri; çalışmalarını Kurban Bayramı öncesi artırdı. Bayramın ilk gününe kadar 25 kişilik bir ekiple; 365 eve temizlik, 42 vatandaşa tıraş, 12 eve bakım ve onarım ile 80 ibadethaneye temizlik hizmeti ulaştırılması hedefleniyor.

VATANDAŞLARIN EVLERİ TİTİZLİKLE TEMİZLENİYOR

Yerleri silip süpüren, cam, kapı ve halıları da temizleyen ekipler, mutfak banyo, tuvalet temizliğinin yanı sıra balkonları da yıkayarak adeta yaşlıların eli kolu oluyor.

Ekipler; ihtiyaca göre; kapı kolları, musluk tamiri, elektrik tamiri ve ampullerin değiştirilmesi, kırılan mobilyaların onarımı gibi birçok konuda da tadilat desteği sunuyor.

Fiziksel yeterliliği olmayan yaşlıların beden temizliği ile saç ve sakal tıraşı, tırnak kesimi ve vücut bakımları da Yaşlı Hizmet Merkezi'nin sunduğu hizmetler arasında yer alıyor.

Evlerine temizliğe gidilen vatandaşlar, Ankara Büyükşehir Belediyesinin hizmetiyle ilgili şunları söyledi:

-Ahmet Kocatürk: “Camlarımı, yerleri, halıları her yeri ayrı ayrı temizliyorlar. Benim için çok iyi oluyor çünkü 30 yıldır yalnız yaşıyorum, kendim temizlik yapamıyorum. Bayram öncesinde geldiler temizlediler sağ olsunlar.”

-Mustafa Demir: “Eşimin rahatsızlığından dolayı eşimin hizmetlerini de yaptığım için temizliği yetiştiremiyorum. Arkadaşlar geliyor temizliğimizi yapıyor. Biz bu hizmetten çok memnunuz. Düzenli olarak temizliyor şimdi de bayram temizliğine geldiler. Benim için çok avantaj sağlıyor camları, koltukları, kapıları, yerleri her yeri silip temizliyorlar tozları alıyorlar bizi zor durumdan kurtarıyorlar.”