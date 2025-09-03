  1. Anasayfa
  Ankara Büyükşehir emeklilerin yanında

Ankara Büyükşehir emeklilerin yanında

Ankara Büyükşehir emeklilerin yanında
Güncelleme:

Ankara Büyükşehir Belediyesi emeklilere destek olmaya devam ediyor. Keçiören Gazino Fatih Parkı’nda ve Sincan Lale Meydanı’nda emeklilere özel düzenlenen programda; sağlık kontrolü yapılırken emeklilerin talep ve sorunları dinlendi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda çalışmalarına devam ediyor.

Zorlu ekonomik koşullarda emeklilere çeşitli desteklerde bulunan Ankara Büyükşehir, onların sorunlarını dinlemek, sosyalleşmelerine yardımcı olmak amacıyla Keçiören Gazino Fatih Parkı’nda ve Sincan Lale Meydanı’nda emeklilere özel bir etkinlik düzenlendi.

Düzenlenen etkinliğe sağlık çalışanları ve sosyal hizmet uzmanları katıldı. Emeklilerin sorunlarının dinlendiği etkinlikte, vatandaşların rutin sağlık kontrolleri yapıldı.

ÇALIŞ: “DEĞERLİ BÜYÜKLERİMİZİN YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Emekli vatandaşların sorunlarını daha iyi anlamak için yeni bir uygulama başlattıklarını söyleyen Sosyal Hizmet Uzmanı Umutcan Çalış, şu bilgileri verdi:

“Ankara Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı olarak bu kapsamda; parklarda sosyal hizmet görevlileri eşliğinde psikolog ve hemşire desteği sağlanacak, çeşitli ikramlarla birlikte daha verimli ve huzurlu bir ortam oluşturulacak. Ayrıca sosyal hizmet ekiplerimiz sahada vatandaşlarımızla yüz yüze görüşerek onların sorunlarını ve taleplerini dinleyecek, gerekli yönlendirmeler ve destekler konusunda bilgilendirme yapacak. Amacımız; yaş almış vatandaşlarımızın sosyal hayata aktif katılımını teşvik etmek, yalnızlık hissini azaltmak ve onların fiziksel ve ruhsal sağlıklarını desteklemektir. Ankara Büyükşehir Belediyesi, her zaman olduğu gibi değerli büyüklerimizin yanında olmaya devam edecektir.”

EMEKLİLERDEN ABB’YE TEŞEKKÜR

Etkinliğe katılan vatandaşlar ise memnuniyetlerini şu sözlerle dile getirdi:

-Hikmet Sağır: “Çok güzel bir etkinlik. Sık sık yapılmasını isteriz. Bunlar güzel işler. Çok teşekkür ederiz.”

-Abbas Erdoğan: “Hizmetleri güzel, yaptığı etkinlikler güzel. Memnunuz. Emeklilere desteği için teşekkür ederiz. Devamlı peşindeyiz Başkan’ımızın. Allah razı olsun.”

-Erdinç Alkaya: “Teşekkür ediyoruz, limonatalarımızı içtik serinledik. Bizleri düşündüğünüz için teşekkür ederiz.”

- İzzet Aydoğdu: “Belediye’mizin sunmuş olduğu hizmet çok güzel, memnunuz. Çok şükür.”

-Rüştü Budak: “Belediye Başkanı’mıza çok teşekkür ederiz, hiç böyle etkinlik görmedik. Allah razı olsun.”

-Nevriye Kaya: “Ben acıkmıştım, inan buradan ekmek alayım dedim, döndüm burada yiyorum. Allah razı olsun.”

-Hatice Aydın: “Ekmeği çok güzelmiş, çorbası çok güzelmiş. Çok memnunuz. Hepimiz Başkan’ımızı çok seviyoruz.”

-Fevzi Kılıç: “Bize bu programı, bu güzelliği açtığınız için çok teşekkür ediyorum. Başta Belediye Başkan’ıma ve sizlere ve bu güzel hizmetinize, çok memnun oldum. Teşekkür ederim. Emekliyim. Çok sevindim hem duygulandırıcı hem de güzel bir şey. Halka hizmet, hakka hizmet. Çok teşekkür ediyorum.”

-Kadir Ünsal: “Emekliyim. Ankara’ya geldim. Mansur Bey’e de çok teşekkür ederim. Bugün çok güzel bir çorba içtim. Ben burada ikamet etmediğim hâlde Belediye beni bir misafir olarak karşıladığı için, bana çorba ikram ettiği için çok teşekkür ederim.”

