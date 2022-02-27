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Ankara Büyükşehir engelli çocuklara özel projeleriyle de fark atıyor

Ankara Büyükşehir engelli çocuklara özel projeleriyle de fark atıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi, spora teşvik ederek engelli bireyleri topluma kazandırmak amacıyla projeler üretmeye devam ediyor. EGO Spor Kulübü, Salyangoz Doğa ve Spor Kulübü iş birliğiyle Başkent’te yaşayan 6-12 yaş aralığındaki işitme engelli çocuklara mart ayından itibaren özel yüzme eğitimi verecek.

     Ankara Büyükşehir Belediyesi, engelli bireylerin sosyal hayattan kopmamaları ve spor faaliyetlerine katılarak sosyalleşebilmeleri için yeni projelere imza atmaya devam ediyor.

     ABB EGO Spor Kulübü ile Salyangoz Doğa ve Spor Kulübü, milli sporcular yetiştirmek amacıyla Başkent’te 6-12 yaş aralığındaki işitme engelli çocuklar için ücretsiz yüzme eğitimi projesini hayata geçiriyor.

 ENGELLİ ÇOCUKLAR VE AİLELERİ İÇİN SERVİS İMKÂNI

     En az yüzde 55 işitme engelli raporu olan çocukların haftanın 3 günü yararlanabileceği yüzme eğitimi uzman eğitmenler eşliğinde verilecek.

     Mart ayında Sincan Aile Yaşam Merkezi Kapalı Spor Salonu ve Yenimahalle Batıkent Yüzme Spor Salonu’nda başlayacak yüzme kursu için Büyükşehir Belediyesinin özel olarak tahsis edeceği servis araçları ile engelli kursiyerler ve aileleri ücretsiz ulaşım sağlayabilecek. 

Etiketler Ankara Büyükşehir Belediyesi
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