Ankara Büyükşehir Granfondo Bisiklet Yarışı'na ev sahipliği yaptı

Başkentte ikincisi düzenlenen “Decathlon Granfondo Başkent” bisiklet yarışına Ankara Büyükşehir Belediyesi de destek verdi. Yarış sonunda yarışmacılara ödüllerini veren Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Ankara için bugün önemli bir gün. Çok çeşitli şehir ve ülkelerden Ankara’ya geldiniz. Hem Ankara’nın tanıtımına katkıda bulundunuz hem de Ankara’da yapılacak spor müsabakalarının ne kadar güzel olacağının bir örneği oldu” diye konuştu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi spor ve sporcuya destek vermeyi sürdürüyor.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı Ankara’da ikincisi düzenlenen “Decathlon Başkent Granfondo” bisiklet yarışına lojistik destek sağladı. Bin 300 sporcunun katıldığı yarışta 1., 2. ve 3.’ye ödüllerini Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş takdim etti.

BAŞKAN YAVAŞ: “KATILIMLARINIZDAN DOLAYI HERKESE TEŞEKKÜR EDERİM”

Etkinlikte konuşan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Hepiniz hoş geldiniz. Ankara için bugün önemli bir gün. Çok çeşitli şehir ve ülkelerden Ankara’ya geldiniz. Hem Ankara’nın tanıtımına katkıda bulundunuz hem de Ankara’da yapılacak spor müsabakalarının ne kadar güzel olacağının bir örneği oldu. Ben katılımlarınızdan dolayı herkese çok teşekkür ediyorum. Aslında bu etkinliklerin çok daha sık olması lazım” dedi.

YARIŞA BİN 300 YARIŞMACI KATILDI

Etkinlikle ilgili konuşan ABB Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Mustafa Artunç, “Başkent Granfondo yarışları Ankara’da ikinci kez yapılıyor. Bin 300 sporcunun katılımı ile gerçekleşen bu organizasyona Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak katkı ve destek verdik. Güzel bir yarıştı. Katılan tüm yarışmacılara teşekkür ederiz” derken, Ankara Kent Konseyi Yürütme Kurulu Başkanı Halil İbrahim Yılmaz ise şunları söyledi:

“Granfondo amatör bir bisiklet yarışı ancak Dünya’nın kalbi bugün Ankara’da atıyor. Çok sayıda sporcu katıldı. Bunların arasında büyük holdinglerin sahipleri de var, asgari ücretle çalışan sporcular da var. Toplumun tüm kesimleri spor üzerinden bir araya geldiler. Bu organizasyonu Ankara’ya getirenlere şükranlarımı sunuyorum.”