Ankara Büyükşehir ile Başkent artık daha yeşil

Ankara Büyükşehir Belediyesi, şehri güzelleştiren peyzaj çalışmalarıyla Başkentlileri birbirinden güzel çiçeklerle buluşturuyor.

Büyükşehir Belediyesi Başkent’in birçok noktasında yerli üreticilerin ürettiği çiçeklerin dikimine ara vermeden devam ediyor.

BULVARLAR 240 BİN ADET KADİFE ÇİÇEĞİYLE BEZENDİ

Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ile ANFA ekipleri kentin dört bir yanını rengarenk çiçeklerle donatarak Başkenti daha yeşil bir yer haline getiriyor.

12 seranın birleşerek kurduğu Karşıyaka Kooperatifi’nden satın alınan rengarenk kadife çiçekleri kenti renkli görüntüsüne kavuşturuyor.

Vatandaşların yoğun olarak kullandığı alanlardan sonra peyzaj çalışmalarını da hızlandıran Büyükşehir Belediyesi son olarak İnönü Bulvarı orta refüjü ve Armada loblarını 240 bin kadife çiçeğiyle süsledi.