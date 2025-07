Ankara Büyükşehir, Kalecik Yalım Camisi'nin restorasyon çalışmalarını tamamladı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkentin tarihi ve kültürel değerlerini yaşatmak amacıyla sürdürdüğü çalışmalar kapsamında merkez ve çevre ilçelerinde bulunan tarihi yapı, çeşme, türbe ve camileri ayağa kaldırma çalışmalarına devam ediyor. Başkentin dört bir yanında tarihi eserlerin kent turizmine kazandırılması amacıyla restorasyon çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Başkentin tarihi ve kültürel değerlerini yaşatmak amacıyla merkez ve çevre ilçelerinde bulunan tarihi yapı, çeşme, türbe ve camileri ayağa kaldırma çalışmalarını sürdüren Ankara Büyükşehir Belediyesi, Kalecik ilçesi Yalım Mahallesi’nde bulunan 17. Yüzyıldan kalma tarihi Yalım Camisi’nin restorasyon çalışmalarını tamamladı.

ZAMANA TANIKLIK EDEN CAMİLER YENİDEN NEFES ALIYOR

Büyükşehir Belediyesi hem kent merkezinde hem de çevre ilçelerde tescillenmiş tarihi yapı, çeşme, türbe ve camileri gün yüzüne çıkarmak için çalışmalarına devam ediyor. Proje kapsamında; Altındağ, Polatlı, Kahramankazan, Haymana, Gölbaşı, Nallıhan, Elmadağ ve Çubuk ilçelerinde bulunan tarihi yapılardan sonra şimdi de Kalecik Yalım Mahallesi’nde bulunan Yalım Camisi’nin restorasyon çalışmalarını tamamladı.

700 YILLIK BİR ESER KORUNMUŞ OLDU

Cami’nin duvarlarına hidrolik kireç enjeksiyon ile güçlendirme yapıldı, taş yüzeyler temizlendi, ahşap hatırları ve sütunlara yerinde koruma yapıldı, ahşap taşıyıcılar temizlenerek özgün dokusunu, özgün rengi ortaya çıkarıldı, çatı-tavan kaplaması üstüne ısı yalıtımı yapıldı, tretuar kenarları andezit bordürlerle döşendi, kapı ve camlar birinci sınıf çam kereste malzemesiyle yenilendi, elektrik ve mekanik imalatları yapıldı ve teknolojiye uygun ısıtma sistemi de monte edilerek 700 yıllık bir eser korunmuş oldu.

“ÖZGÜN MİMARİSİNE DOKUNMADIK”

ABB Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanlığı Proje Koordinatörü Bekir Ödemiş, “Kalecik ilçesi tarihsel geçmişinden dolayı pek çok yapıyı sivil mimari yapı olsun, cami olsun, türbe olsun, Roma dönemi kalesi olsun, pek çok yapıyı bünyesinde barındırıyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak 2019'dan bu yana sadece Kalecik’te değil, Ankara'nın tüm ilçelerinde 27 adet tescilli cami, türbe, çeşme, sivil mimari, yapıların olduğu eserlerin proje ve uygulama çalışmalarını gerçekleştirdik” dedi.

Yalım Camisi’nin restorasyon çalışmalarıyla ilgili de bilgi veren Ödemiş, şöyle konuştu:

“Daha önce Kazancı Baba Türbesi'nin restorasyonunu da gerçekleştirdik. Yalım Cami’mizin de projesini hazırlamıştık. Koruma kurulunca onaylandı. 2024 yılının Eylül ayında yer teslimi yaptık. Şimdi ibadete açtık. Camimiz vakıfların raporlarında her ne kadar 700 yıllık bir geçmişe sahip diye geçse de o raporlar henüz bir belge ile doğrulanmadığı için biz restorasyon sırasında caminin üzerindeki mermer kitabede görmüş olduğumuz 17. yüzyılı esas alıyoruz. Ankara ve ilçelerinde görmüş olduğumuz klasik cami tiplerinin kendine has bir örneği bu da. Dikdörtgen'e yakın bir kare cami, moloz taşlar ve ahşap hatırlarla desteklenmiş. Bu caminin bir güzel özelliği şu. Tavana kadar kalem işi bezemeler var. Her zaman restorasyonda yaptığımız gibi bu çalışmada da özgün mimarisine dokunmadık. Minimum müdahale yaptık ki tarihsel geçmişini günümüzde de korusun diye. Köyde de şu anda yerleşik nüfus var. Cami ihtiyacı da vardı. Burayı restore ederek önemli bir eksiği de yerine getirdiğimizi düşünüyorum.”