Ankara Büyükşehir öğrencilere servis ve abonman desteği vermeye devam ediyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı eşit, adil ve sürdürülebilir bir eğitim ortamı oluşturabilme anlayışıyla sosyal destek alan ailelerin çocuklarına el uzatmaya devam ediyor.

ABB, 2021 yılında başlattığı program ile sosyal destek alan ailelerin çocuklarına yönelik ulaşım desteğini bu yıl da sürdürüyor. Eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmeyi amaçlayan uygulama sayesinde bugüne kadar 279 milyon 439 bin 783,72 TL tutarında destek sağlandı. Maddi zorluk çeken ailelerin yükünü biraz daha hafifletmek için bu yıl, ilkokula devam eden 40 bin öğrenciye bilgilendirme mesajı gönderilerek servis desteği için başvuruları teşvik edildi. Yapılan planlamaya göre yaklaşık 10 bin öğrencinin bu hizmetten yararlanması öngörülüyor. Bunun yanı sıra, geçmiş yıllarda olduğu gibi ortaokul ve lise düzeyinde öğrenim gören öğrenciler için de aylık 100 binişlik ücretsiz abonman desteği devam ediyor. Bu uygulamadan da yaklaşık 40 bin öğrencinin faydalanması bekleniyor.

SÖKÜK: “SOSYAL DESTEK ALAN AİLELERİN ÇOCUKLARINI OKUL YOLUNDA YALNIZ BIRAKMIYORUZ”

Ulaşım desteğine bu yıl da devam edildiğini söyleyen ABB Sosyal Hizmet Uzmanı Erhan Sökük şu bilgileri verdi: “Belediye’mizden sosyal destek alan ailelerimizin çocuklarını okul yolunda yalnız bırakmamak için başlattığımız ulaşım desteklerini bu yıl da kararlılıkla sürdürüyoruz. Bu kapsamda ilkokula devam eden öğrencilerimizin servis ücretlerini karşılaşıyoruz. Bugün itibarıyla 40 bin öğrencimize başvurmaları adına bilgilendirme sms’i gönderdik. Ayrıca ortaokul ve lise çağındaki öğrencilerimize de aylık 100 binişlik abonman desteğini bu yıl da devam ettireceğiz. Eğitimde fırsat eşitliği doğrultusunda hiçbir öğrencimizin eğitim hayatından geri kalmaması için çalışmalarımıza devam ediyoruz.

Bu vesileyle yeni öğretim yılının tüm öğrencilerimize başarı, sağlık ve mutluluk getirmesini diliyoruz” dedi.

AKTÜRK: “SERVİSÇİ ESNAFIMIZA YENİ BİR EKMEK KAPISI AÇILDI”

Servis desteğinin, servisçi esnafına da iş bulma imkânı sağladığını vurgulayan, Ankara Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı İlyas Aktürk, “Sosyal destek alan ailelerimize sağlanan servis ücreti bizim için büyük bir katkı sağlamıştır. Özellikle Altındağ ve Keçiören bölgelerimizde, Sincan bölgelerimizde yaşayan vatandaşlarımıza almış olduğu sosyal destekten dolayı o bölgede, o saatlerde boşta olan esnafımıza yeni bir ekmek kapısı açılmıştır, yeni bir ilaveten servis ücreti gelmeye başlamıştır. Bundan dolayı o bölgede artan servis taleplerinden esnaflarımıza iş bulma imkânı sağlamıştır. Bu da bizim servisçi esnafımıza ek bir gelir olmuştur. Bunun için Sayın Belediye Başkanı’mız Mansur Yavaş’a çok teşekkür ediyoruz” dedi.