Ankara Büyükşehir öğrencilerin hayatını kolaylaştırmaya devam ediyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi, lise ve üniversite öğrencileri için “Kişisel Gelişim Merkezi” kurdu. Demetevler Cemre Parkı içerisinde atıl durumda olan 400 metrekare alana sahip bina “Kişisel Gelişim Merkezi”ne dönüştürüldü.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkentli öğrencilerin hayatını kolaylaştıran “öğrenci dostu” uygulamalarına devam ediyor.

Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, lise ve üniversite öğrencileri için Demetevler Cemre Parkı içerisinde atıl durumda olan 400 metrekare alana sahip binayı “Kişisel Gelişim Merkezi”ne dönüştürdü.

“ÖĞRENCİ DOSTU BİR ANKARA İÇİN ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDECEK”

Sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla “Başkentli öğrencilerimize müjdemiz var” diyerek merkezi duyuran Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Demetevler Cemre Parkı’nda 400 metrekarelik Kişisel Gelişim Merkezi’ni açtık. Kütüphane, etüt salonu, teknoloji salonu ve kafeteryası ile hem ders çalışmanız hem de sosyalleşmeniz için alanlar oluşturduk. Öğrenci dostu bir Ankara için çalışmalarımız aralıksız devam edecek” ifadelerini kullandı.

HEM DERS ÇALIŞACAKLAR HEM DE SOSYALLEŞECEKLER

Öğrencilere konforlu bir ders çalışma alanı sunan merkezden yararlanmak isteyen öğrenciler için tüm detaylar düşünüldü. Kişisel Gelişim Merkezi içinde kütüphane, kafeterya, etüt salonu ve son model bilgisayarların bulunduğu teknoloji salonubulunuyor.

“Demetevler Mahallesi Prof. Dr. Turan Güven Caddesi No: 72/1A Yenimahalle” adresinde yer alan Cemre Parkı içine kurulan merkezden yararlanmak isteyen Başkentli lise ve üniversite öğrencileri hem ders çalışabilecek hem de yeni arkadaşlar edinerek sosyalleşme imkânı bulacak.

“400 METREKARE KULLANIM ALANINA SAHİP”

Sosyal ve İdari İşler Şube Müdürü Fatih Karaşahin,“Daha önceki yıllarda taziye hizmetleri olarak kullanılan bu birimimiz, oluşturduğu görüntü kirliliği nedeniyle Büyükşehir Belediyemizce revize edilerek öğrencilerimizin talepleri doğrultusunda Kişisel Gelişim Merkezi olarak geri dönüşümü sağlandı. Şu anda 400 metrekare kullanım alanına sahip bu birimimiz lise ve üniversite öğrencilerimize konforlu bir ders çalışma imkânı sunarken kütüphane, etüt salonu, teknoloji salonu ve kafe imkânı ile öğrencilerimizin sosyal hayata adapte olmalarını sağlıyoruz” dedi.