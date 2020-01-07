Ankara Büyükşehir öğrencilerin yanında

EGO Mutfağında günün ilk saatlerinde hazırlanan çorba, ısıtıcılarla soğumadan üniversite ve okul girişlerinde öğrencilere dağıtılıyor.

Yıldırım Beyazıt, Hacettepe ve Gazi Üniversitesi ile Ostim Metro çıkışında devam eden sıcak çorba dağıtım noktalarına, Şaşmaz ve Siteler de eklendi.

BAŞKAN YAVAŞ’A ÖĞRENCİLERDEN EN SICAK TEŞEKKÜR

Öğrencilerin sağlıklı beslenebilmesi ve güne zinde başlaması için her geçen gün çorba dağıtım noktalarına yenilerini ekleyen Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, öğrencilerden gelen talepleri de dikkate alıyor.

Şaşmaz Bahçekapı Mahallesi’nde de sıcak çorba dağıtımına başlanmasıyla birlikte hafta içi her gün soğuk havada sıcak çorba içtiğini söyleyen Güvercinlik Şehit Hasan Gülhan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Öğrencisi Salih Akgüç, “Sabahları dağıtılan çorba sayesinde içimiz ısınıyor. Başkanımız Sayın Mansur Yavaş’a teşekkür ediyoruz. Öğrenciler olarak ona minnettarız” derken, sabahları evden kahvaltı yapamadan çıktığını ve güne Büyükşehir Belediyesi’nin sıcak çorbasını içerek başladığını söyleyen Taha Efe Doğan ise, “Sıcak çorba ile hem içimiz ısınıyor hem de karnımız doyuyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne ve Başkanımız Yavaş’a teşekkür ederim’’ dedi.

Lise öğrencisi İbrahim Alkaç, “Soğuk ve karanlık bir havada okula geliyoruz. Sabahları dağıtılan çorba sayesinde içimiz ısınıyor. Emeği geçen herkese teşekkür eder, Sayın Başkanımız Mansur Yavaş’a saygılarımı sunarım’’ sözleriyle düşüncelerini dile getirirken, Arda Erarslan adlı bir başka öğrenci de, “Belediyemizin dağıttığı çorba sayesinde hem içimiz ısınıyor hem de para harcamamış oluyoruz. Belediyemize ve başkanımıza çok teşekkür ediyorum’’ diye konuştu.