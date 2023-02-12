Ankara Büyükşehir, salgın riskine karşı çalışmalarını sürdürüyor

Yaşanan iki büyük deprem sonrasında tüm imkânlarını seferber eden Ankara Büyükşehir Belediyesi, hem afet bölgelerinde hem de Başkentte depremzedelerin yanında olmaya devam ediyor. Deprem bölgesindeki ekipler salgın riskine karşı temizlik çalışmalarını, Ankara İtfaiyesi de arama kurtarma çalışmalarında yeni canları kurtarmayı sürdürüyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Türkiye’yi yasa boğan depremin 7’nci gününde tüm imkânlarını afetzedeler için seferber etmeye devam etti.

Depremin ilk gününden itibaren afetten etkilenen bölgelerdeki arama kurtarma çalışmalarına katılan ABB ekipleri, bir taraftan da memleketlerini terk ederek Başkente gelen depremzedelerin barınma, ulaşım, giysi ve sıcak yemek gibi birçok ihtiyacını karşılamayı sürdürüyor.

DEPREM BÖLGESİNDE TEMİZLİK ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Kent Estetiği Daire Başkanlığı ile ANFA ekipleri yaşanabilecek salgın riskine karşı Hatay’ın merkezinde başlattığı temizlik çalışmasını sürdürüyor.

ABB Başkanı Mansur Yavaş, deprem bölgelerinde yapılan temizlik çalışmasını “Büyük yıkımın bir sonucu olarak deprem bölgelerindeki vatandaşlarımız salgın tehdidiyle karşı karşıya. Kent Estetiği Dairesi ve ANFA ekiplerimiz Hatay Merkez'de temizlik çalışmalarına başladı. Olası tehlikenin olumsuz sonuçlarını en aza indirmeye çalışıyoruz” sözleriyle duyurmuştu.

HATAY’A GÖNDERİLEN SAĞLIK KABİNİ GÖREVE BAŞLADI

Sağlık İşleri Daire Başkanlığının deprem bölgesine gönderdiği sağlık kabini ve seyyar tuvalet de bölgeye ulaştı. Sağlık kabini, içerisinde bulunan ilaç ve tıbbi sarf malzemeleriyle Hatay’da depremzedelere hizmet vermeye başladı.

140’INCI SAATTE KURTARILDI

Hatay’da arama kurtarma çalışmalarına devam eden Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, büyük felaketin 136’ncı saatinde 17 yaşındaki Farah’ı 140’ıncı saatte ise Ceylan Hanım’ı enkaz altından kurtardı. Yavaş güzel haberleri sosyal medya hesaplarından şöyle duyurdu:

“-136 saat dayandı. Kavuştuk. Farah 17 yaşında hayata tekrar merhaba dedi. Şükürler olsun.

-140. saatte Ceylan Hanım’a kavuştuk. Elleriniz dert görmesin kahramanlar.”

YARDIM TIRLARININ SEVKİYATI SÜRÜYOR

Ankara Büyükşehir Belediyesinin Başkentte başlattığı deprem destek kampanyaları Macunköy Metro İstasyonu Deprem Destek Toplama Merkezi ve BELKO Soğuk Hava Deposunda devam ediyor.

28 bölgede bulunan ANFA şeflikleri ve kent genelinde kurulan toplama merkezleri aracılığıyla ana toplama merkezlerine getirilen ürünler, gönüllü vatandaşlarla yapılan iş birliği ile ayrıştırılarak deprem felaketinin yaşandığı 10 ile gönderiliyor.

28 bölgede bulunan ANFA şeflikleri şöyle:

-Altınpark ANFA Fuar Alanı

-Keçiören Esertepe Parkı

-Yenimahalle Cemre Parkı

-Pursaklar Recep Tayyip Erdoğan Parkı

-Sincan Harikalar Diyarı

-Etimesgut Göksu Parkı

-Çankaya Dikmen Vadisi

-Altındağ Gençlik Parkı Ankara Kent Konseyi

-Altınpark Tepehan

-Mamak 50. Yıl Parkı/Mavi Göl

-Çankaya Koru Metro İstasyonu

-Ayaş Kent Meydanı Belediye Binası

-Güdül Belediye Binası Önü

-Beypazarı Atatürk Parkı

-Nallıhan Kent Meydanı

-Polatlı Merkez

-Kahramankazan Muhsin Yazıcıoğlu Parkı

-Çamlıdere Şeyh Semerkandi Türbesi Peyzaj Bina

-Çubuk Adnan Menderes Parkı

-Akyurt Osmanlı Mesire Alanı

-Altınpark Bitki Evi

-Haymana Terminal

-Şereflikoçhisar Terminal

-Gölbaşı Mogan Parkı

-Balâ Merkez

Ankara Büyükşehir Belediyesi destek malzemelerinin bırakılabilmesi için ayrıca Batıkent Atlantis Meydanı, Ayrancı Pazarı, Arcadium AVM önü, Keçiören Şelale önü, Göksu AVM ve Sincan Lale Meydanı olmak üzere 6 yerde de geçici toplama noktası oluşturdu.

ANKARA KENT KONSEYİ YARDIM MAĞAZASI OLUŞTURDU

Ankara Kent Konseyi (AKK) de Gençlik Parkı içerisinde bulunan binalarında yardımları toplayarak kampanyaya destek olmayı sürdürüyor.

AKK, sivil toplum kuruluşları ve gönüllülerle beraber çalıştığı koordinasyon biriminde afetzedelerle hem iletişim ağı kuruluyor hem de sergi salonunda oluşturulan yardım mağazasından ihtiyaç desteği sağlanıyor.

Toplam 600 kişinin başvurusunu alarak ihtiyaçlarını karşılayan Ankara Kent Konseyi, afetzedelerin gitmek istedikleri yerlere ulaşım desteğinde de buluyor.

AFETZEDELER SOSYAL KONUTLARA YERLEŞTİRİLİYOR

10 ilde etkili olan deprem sonrasında Başkente gelen ve barınma sorunu yaşayan depremzedeler Mamak ilçesi Araplar Mahallesi’nde bulunan sosyal konutlara yerleştiriliyor.

Afetzedelere; 3 öğün sıcak yemek, 24 saat sıcak su, çamaşırhane, giyecek, hijyen, gıda, sağlık, güvenlik, acil ambulans ve bebekler için süt ile mama desteği sağlanıyor.