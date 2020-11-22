Ankara Büyükşehir, sınav heyecanı yaşayan adayları yalnız bırakmadı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent’te Ortaöğretim Kamu Personeli Seçme Sınavı’na (KPSS) katılan adayları, sınav görevlilerini ve velileri yalnız bırakmadı.

Ankara Zabıtası ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı ekipleri, 22 Kasım Pazar günü kent genelindeki okul önlerinde ücretsiz 50 bin maske ve 80 bin su dağıtımı gerçekleştirdi.

496 OKULDA 130 BİN MASKE VE SU DAĞITILDI

Kent genelindeki 496 okulda stant kuran Ankara Zabıtası, sınava girecek adaylar ve sınav görevlileri başta olmak üzere ailelerine toplam 50 bin maske ve 80 bin su dağıttı.

Ankara Üniversitesi Cebeci Yerleşkesi’nde sınav öncesi hijyen desteği çalışmalarını yerinde izleyen Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Mustafa Koç, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Bugün Başkentimizde 496 okulda 86 bin 400 aday KPSS sınavına girecek. Biz de onları okul girişlerinde Başkanımız Mansur Yavaş’ın başarı dilekleriyle karşılıyoruz. Onlara maske ve su veriyor, ihtiyaç duyabilecekleri diğer hususlarda yardımcı oluyoruz. Sınav heyecanlarına ortak oluyoruz. Hepsine başarılar diliyoruz.”

VELİLER VE SINAVA KATILAN VATANDAŞLARDAN BAŞKAN YAVAŞ’A TEŞEKKÜR

Veliler ve sınava katılan vatandaşlar; maske ve su desteği için Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a ve ekiplere şu sözlerle teşekkür ettiler:

-Hatice Şen: “Çocuklarımızın sınava girdiği bugünde maske ve su dağıttığınız için Büyükşehir Belediyemize ve başkanımıza teşekkür ederiz. İyi çalışmalar diliyorum.”

-Cevdet Arslanoğlu: “Büyükşehir Belediyesinin hizmetlerinden ve desteklerinden çok memnunuz. Kızım sınava girecek pandemi döneminde maske çok önemli bu tedbiri karşıladığınız için Ankara Büyükşehir Belediyesine ve Başkan Mansur Yavaş’a teşekkür ederiz.”

-Emel Dernek: “Sınav öncesi maske ve su dağıtılıyor. Çok mutlu olduk. Başkan Mansur Yavaş her zaman çok düşünceli, kendisine çok teşekkür ederiz.”

-Zeynel Sevinç: “Sınav öncesi maske ve su dağıtılması güzel bir çalışma. Teşekkür ederiz.”

-Meral Baru: “Her zaman yanımızda olduğu için, Mansur Başkan’a çok teşekkür ederiz.”