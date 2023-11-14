Ankara Büyükşehir Yüzde Yüz Atatürk ve Cumhuriyet Sergisi'ne ev sahipliği yapacak

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Tohumluk Sosyal Yardımlaşma, Eğitim, Kültür ve Sanat Vakfı iş birliğiyle Cumhuriyetin 100. yılı kutlamaları kapsamında “Yüzde Yüz Atatürk ve Cumhuriyet” karma sergisine ev sahipliği yapıyor. Serginin açılış töreni 17 Kasım Cuma saat 16.00’da Zafer Çarşısı Güzel Sanatlar Galerisi’nde gerçekleşecek.

Cumhuriyetin 100. yaşını büyük bir coşkuyla kutlayan, Ankara Büyükşehir Belediyesi Tohumluk Sosyal Yardımlaşma, Eğitim, Kültür ve Sanat Vakfı iş birliğiyle düzenlenecek karma sergiye ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Sanatçıların eserlerini sergileyebileceği ve sanat severlerin bir araya getirebileceği mekanların oluşumuna katkı sağlayan Ankara Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde Zafer Çarşısı Güzel Sanatlar Galerisi’nde yapılacak olan “Yüzde Yüz Atatürk ve Cumhuriyet” karma serginin açılış töreni 17 Kasım Cuma saat 16.00’da yapılacak. Tüm Başkentlilerin davetli olduğu açılış töreninde Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün sevdiği türküleri sanatçı Pınar Ayhan seslendirirken, ressam Efgan Beyaz ise canlı performans sergileyecek.