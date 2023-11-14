  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. Ankara Büyükşehir Yüzde Yüz Atatürk ve Cumhuriyet Sergisi'ne ev sahipliği yapacak

Ankara Büyükşehir Yüzde Yüz Atatürk ve Cumhuriyet Sergisi'ne ev sahipliği yapacak

Ankara Büyükşehir Yüzde Yüz Atatürk ve Cumhuriyet Sergisi'ne ev sahipliği yapacak
Güncelleme:

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Tohumluk Sosyal Yardımlaşma, Eğitim, Kültür ve Sanat Vakfı iş birliğiyle Cumhuriyetin 100. yılı kutlamaları kapsamında “Yüzde Yüz Atatürk ve Cumhuriyet” karma sergisine ev sahipliği yapıyor. Serginin açılış töreni 17 Kasım Cuma saat 16.00’da Zafer Çarşısı Güzel Sanatlar Galerisi’nde gerçekleşecek.

Cumhuriyetin 100. yaşını büyük bir coşkuyla kutlayan, Ankara Büyükşehir Belediyesi Tohumluk Sosyal Yardımlaşma, Eğitim, Kültür ve Sanat Vakfı iş birliğiyle düzenlenecek karma sergiye ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Sanatçıların eserlerini sergileyebileceği ve sanat severlerin bir araya getirebileceği mekanların oluşumuna katkı sağlayan Ankara Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde Zafer Çarşısı Güzel Sanatlar Galerisi’nde yapılacak olan  “Yüzde Yüz Atatürk ve Cumhuriyet” karma serginin açılış töreni 17 Kasım Cuma saat 16.00’da yapılacak. Tüm Başkentlilerin davetli olduğu açılış töreninde Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün sevdiği türküleri sanatçı Pınar Ayhan seslendirirken, ressam Efgan Beyaz ise canlı performans sergileyecek.

Etiketler Ankara ABB Ankara Büyükşehir Belediyesi Mansur Yavaş
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Sakar soyguncu yanlışlıkla kendini vurdu
Hamas, İsrail tanklarını vurduğu anları paylaştı
Bahçeli'den AYM Başkanı için skandal ifade: ''Kandil'e git''
Vali yardımcısına taciz davası
İYİ Parti için olay olacak MHP iddiası
İçişleri'nden deniz altı uyuşturucu operasyonu
Kadınlar birbirine girdi, erkekler zor ayırdı
Türkiye'nin iki yeni güzeli belli oldu: İşte Best Model of Turkey'in kazananları
Koşun depoları doldurun! Akaryakıtta beklenen indirim geldi
İki günlük yağış sonrası İstanbul barajlarında son durum