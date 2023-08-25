Ankara Büyükşehir Zafer Haftası'nı coşku ve açılışla kutlayacak

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 101. yılında Başkentte yıldız yağmuru yaşanacak. 27 Ağustos Pazar günü Duman konseriyle başlayacak Zafer Haftası kutlamaları, 28 Ağustos Pazartesi Yüzyüzeyken Konuşuruz, 29 Ağustos Salı Lvbel C5 ve Cakal konserleriyle devam edecek. Büyük Zaferin yıl dönümünde ise, Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan Atatürk Orman Çiftliği Doğal Yaşam ve Atatürk Çocukları Parkı’nın 1’inci etabının açılışı gerçekleştirilecek. Sevilen sanatçı Yalın’ın da konser vereceği akşa

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın yıl dönümünde Başkentlilere özel bir kutlama programı hazırladı. 27 Ağustos Pazar günü başlayacak olan kutlamalar kapsamında, sevilen sanatçı ve gruplar Atatürk Orman Çiftliği Doğal Yaşam ve Atatürk Çocukları Park’ında hayranlarıyla buluşurken, Başkentlilere de unutulmaz bir Zafer Haftası yaşatacak. AOÇ DOĞAL YAŞAM VE ATATÜRK ÇOCUKLARI PARKI’NDA YILDIZ YAĞMURU Zafer Haftası kutlamaları Ankara büyükşehir Belediyesi tarafından Başkente kazandırılan Atatürk Orman Çiftliği Doğal Yaşam ve Atatürk Çocukları Parkı’nda gerçekleştirilecek. Kutlamalar, sevilen alternatif rock müzik grubu Duman’ın 27 Ağustos Pazar günü sahne alacağı konserle başlayacak. 28 Ağustos Pazartesi Yüzyüzeyken Konuşuruz, 29 Ağustos Salı günü ise Lvbel C5 ve Cakal hayranlarıyla buluşacak. Konserler saat 20.30’da başlayacak. ZAFER COŞKUSU AÇILIŞ VE YALIN KONSERİYLE TAÇLANACAK Ata mirasına sahip çıkan Ankara Büyükşehir Belediyesi, Atatürk Orman Çiftliği Doğal Yaşam ve Atatürk Çocukları Parkı’nın 1’inci etabının açılışını da 30 Ağustos’ta gerçekleştirilen törenle gerçekleştirilecek. Açılış töreni ve Büyük Zaferin 101. yıldönümü sevilen sanatçı Yalın’ın verdiği konserle taçlanacak. RİNG SEFERLERİ DÜZENLENECEK EGO Genel Müdürlüğü, konserlerin gerçekleşeceği Atatürk Orman Çiftliği Doğal Yaşam ve Atatürk Çocukları Parkı’na ring seferleri düzenleyecek. Ringler, 16.00-20.30 saatleri arasında Kızılay Zafer Çarşısı önünden konser alanına, 21.30-24.00 saatleri arasında ise konser alanından Kızılay Zafer Çarşısı’na gerçekleşecek.