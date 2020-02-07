Ankara Büyükşehir'de canlı yayınlana ihaleye rekor katılım

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın "şeffaf belediyecilik" anlayışı kapsamında başlattığı canlı yayın ihaleleri kesintisiz devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal medya hesapları ile Youtube üzerinden canlı yayınlan ihaleleri bir yandan izlenme rekorları kırarken bir yandan da katılımcı firma sayılarında artış yaşanıyor. Son olarak Kent Estetiği Daire Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen “Muhtelif Duvar Yapım İşi” ihalesine 61 firma katıldı.

FİRMALARDAN YOĞUN İLGİ

Kent Estetiği Daire Başkanlığı’nın düzenlediği ve 72 firmanın şartname aldığı “Muhtelif Duvar Yapım İşi” ihalesinde yeterli koşulları sağlayan 61 firma ile katılım rekoru kırıldı.

Son dönemde kameralar karşısında ve canlı olarak yayınlanan ihalelere firmalar yoğun ilgi gösterirken, yaklaşık maliyetin 2 milyon 270 bin 918 TL olduğu Muhtelif Duvar Yapım İşi ihalesiyle Başkent genelindeki bazı ilkokul ve mezarlıkların duvarları yapılacak.

YERLİ FİRMA ŞARTI

İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler arasında sadece yerli firmaların katılmasının şart koşulduğunun altını çizen Kent Estetiği Daire Başkanlığı yetkilileri, bu uygulama ile yerli üretimin desteklenerek teşvik edildiğini ifade ettiler.