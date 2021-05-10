Ankara Büyükşehir'de çevre teknolojileri ile dönüşüm

Ankara Büyükşehir Belediyesi iştiraki BELKA A.Ş, park ve bahçelerde biçilen çimlerden organik gübre üretmeyi başardı. Yeni projeyi sosyal medya hesapları üzerinden duyuran Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Başkent’te çevre teknolojileri ve tasarruf odaklı çalışmalarımızla dönüşüme devam ediyoruz” dedi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, tasarruf odaklı hizmet anlayışını tüm birimlerde her geçen gün daha da yaygınlaştırıyor.

Yeni ve modern teknikler kullanarak AR-GE çalışmalarını hızlandıran Büyükşehir Belediyesi sıvı gübre üretiminden sonra şimdi de park ve yeşil alanlardan toplanan çimleri komposlama yaparak “organik gübre”ye dönüştürdü.

Başkentlilere projeyi sosyal medya hesapları üzerinden tanıtan Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Başkent’te çevre teknolojileri ve tasarruf odaklı çalışmalarımızla dönüşüme devam ediyoruz. Hasan Yalçıntaş Yenilenebilir Enerji ve Çevre Teknolojileri Merkezinde, park ve bahçelerde biçilen çimleri organik gübreye dönüştürüp toprağın verimini artırıyor, su tüketimini düşürüyoruz” dedi.

ÇEVRECİ VE DOĞAL GÜBRE ÜRETİMİ

“Topraktan Aldığımızı Toprağa Verelim” sloganıyla çimden organik gübre üretimine başlayan Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden BELKA A.Ş., doğadan geri dönüşüm sağlayarak çevreci ve örnek bir çalışmaya imza attı.

BELKA Hasan Yalçıntaş Yenilenebilir Enerji ve Çevre Teknolojileri Merkezi’nde yer alan Geri Dönüşüm, Çevre ve Atık Bertaraf Tesisi’ne getirilen çimler, “komposlama” yöntemiyle organik gübreye dönüştürülmeye başlandı. Hiçbir kimyasal madde kullanmadan mayalama yöntemiyle elde edilen organik gübreler, Büyükşehir Belediyesine ait rekreasyon alanlarında yeniden gübre olarak kullanılacak.

YILLIK EN AZ 4 MİLYON TL TASARRUF SAĞLANACAK

Gübre üretimi sırasında oluşan 80-90 dereceye ulaşan sıcak hava ve tesisin çatısında yer alan güneş panelleri sayesinde seracılık yapmayı da planladıklarını belirten BELKA A.Ş. Genel Müdürü Dursun Çiçek, şu bilgileri verdi:

“Tesisin içine güneş panelleri de yaptık. Temiz enerjiyi kullanarak soyu tükenmiş endemik bitkilerin yeniden canlandırılması için Ankara’daki üniversitelerimiz ile iş birliği yapacağız. Tesisimiz yatırımcıya açık. Komposlama makineleri ile havyan atıkları da dönüştürülebiliyor. Amacımız Ankara’ya böylesi teknolojik tesisleri kazandırmak. Toprakta yetişen hiçbir şeyi ziyan etmemeliyiz. İhtiyaç fazlası organik gübreler vatandaşlara yarı fiyatına satılacak. Büyükşehir’in yıllık gübre ihtiyacını biz karşılayacağız. En az 4 milyon TL tasarruf edeceğiz.”

Çevre Teknolojileri Merkezi’ni ticari amaç gütmeden yatırımcılara, üniversitelere ve araştırmacılara kapılarını açacaklarını, çocukların da geri dönüşümü bizzat tesise gelerek uygulamalı olarak görebileceğini vurgulayan Çiçek, “İlk projemiz olan elektrikli otobüs dönüşüm projesini başarıyla gerçekleştirdik. BELKA Yenilenebilir Enerji ve Çevre Teknolojileri Merkezi’nin de ilk aşaması tamamlandı. Kış sezonunda da meyve ve sebze halinin atıklarını benzer şekilde komposlayacağız. Bir başka projemiz de ‘Pelet’ tesisini açmak. Bu yazın inşaatına başlamayı planladığımız tesiste, budanan ağaç dallarından önemli bir yakacak elde edeceğiz. Bu peletlerin Ankara’mızın kırsal ve orman köyleri için yeni bir geçim kaynağı olacağını düşünüyoruz” dedi.

BAŞKENT EKONOMİSİNİ CANLANDIRACAK TESİS

Tesis’ten elde edilen yüzde 100 organik geri dönüşüm sayesinde tarım ekonomisinin canlanacağı Başkent’te;

-Toprağın kalitesinin artırılması, organik tarım teknolojilerinin geliştirilmesi ve daha fazla tasarruf edilmesi,

-Gelecek nesillere geri dönüşüm, organik tarım ve çevre bilinci aşılanması,

-Üniversitelere, araştırmacılara uygulama için açık olması, benzer tesis kurmak isteyen, tarımla ve hayvancıkla uğraşanlara teknolojik destek verilmesi,

-ABB’nin ihtiyacı olan ve satın alınan organik gübrenin %72’sinin üretilmesi ve yıllık yaklaşık 4 milyon TL tasarruf sağlanması,

-Su tutma kapasitesi yüzde 600 olan çim kompostu sayesinde, su rezervlerinin daha verimli kullanılması,

-Karbon ayak izinin azaltılması,

-Kırsalda tarım ve hayvancılıkla uğraşan köylere ve orman köylerine örnek bir tesis olması,

-Hayvancılık yapan köylülerimizin büyük baş hayvan atıklarının da aynı metotla kompostlanarak organik gübre elde edilmesi,

-Tarımla uğraşan köylünün tarımsal atıklarından organik gübre elde edilmesi,

-Orman köylerinde yaşayan köylülerin, orman atıklarının toplanarak pelet elde edilmesi ve bu sayede hem köylülere ek gelir hem de Ankara’ya temiz yakacak sağlanması,

-Bu tesis sayesinde Ankara’da Çevre ve Geri Dönüşüm duyarlılığı sağlanabileceği gibi kırsaldaki vatandaşlara da organik gübre ve temiz yakacak sağlayabilecek bir tesis kazandırılması,

-Talep eden köylere benzer tesis kurulması amacıyla teknik destek verilmesi amaçlanıyor.