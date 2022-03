Ankara Büyükşehir'de öncelik toplum sağlığı: İlk yardım eğitim projesi başladı

Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Hacettepe Üniversitesi arasında imzalanan protokol kapsamında Büyükşehir Belediyesi personeline “İlk Yardım-Temel Yaşam Desteği Eğitimi” verilmeye başlandı. Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından hayata geçirilen proje kapsamında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde AYM ve Gençlik Merkezlerinde çalışan 40 personele hep teorik hem de uygulamalı eğitim verildi.

Başkent’te toplum sağlığını önceleyen birçok uygulamayı hayata geçiren ve farkındalık etkinlikleriyle toplumsal bilinçlenmeyi amaçlayan Ankara Büyükşehir Belediyesi, ilk yardım eğitimi konusunda da harekete geçti.

Hacettepe Üniversitesi ile iş birliği yapan ABB Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı, personeline yönelik “İlk Yardım-Temel Yaşam Desteği Eğitimi” için düğmeye bastı.

HAYAT KURTARAN EĞİTİM

ABB Sağlık İşleri Daire Başkanlığının da katkılarıyla hayata geçirilen proje kapsamında ilk etapta Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Aile Yaşam Merkezleri ve Gençlik Merkezlerinde çalışan 40 idari ve eğitmen personele hep teorik hem de pratik eğitim verildi.

Hayat kurtaran bu eğitimin önemine dikkat çeken Sağlık İşleri Daire Başkanı Seyfettin Aslan, şu bilgileri verdi:

“Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Bölümü ile personelimizin acil tıp eğitimi alması konusunda çalışmalara başlandı. Büyükşehir Belediyesi, Ankara halkıyla iç içe çalışmakta. Bundan dolayı acil tıp yardımını çok önemsiyor ve personelimizin eğitimini en üst seviyeye çıkartmak istiyoruz. Temel ilk yardım eğitimleri EGO otobüs şoförlerimizle devam edecek. Bütün personelimizin bu eğitimi almasını sağlayacağız.”

Hacettepe Üniversitesi Acil Tıp Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Erişkin Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Bülent Erbil de Büyükşehir Belediyesi ile iş birliği protokolü imzaladıklarını belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Ortak bir protokol kapsamında ilk yardım eğitiminin en önemli nodüllerinden biri olan temel yaşam desteğinin uygulamalarını anlatacağız. Bir insanın hastane dışında kalbi durduğunda, hayatta kalma şansını artırmada en önemli şey kalp masajı yapmak ve hayatta kalması için şans tanımak. Hastane dışında kalbi ve solunumu duran kişiler hastaneye getirilseler bile yüzde 10’u hayatta kalabiliyor. Yüzde 10’un da yüzde 8‘i kaliteli ve bilinçli bir şekilde hayatta kalabiliyor. Bu oran çok düşük bir oran. Özellikle kamu kurumlarında topluluğun yaşadığı alanlarda bu becerilerin elde edilmesi gerektiğini düşünüyor ve Büyükşehir Belediyesinin bu duyarlılığına teşekkür ediyoruz. Her zaman desteklerimiz devam edecek.”

MAKET ÜZERİNDE UYGULAMA

Başkent’te toplum sağlığını korumayı amaçladıklarını vurgulayan Hacettepe Üniversitesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Gülen Eda Ütine ise “İlk yardım desteğinin eğer ihtiyaç varsa başlatılması ve 112 ekipleri gelene kadar temel yaşam desteğinin sağlanması ve bu şekilde de hastanın mümkünse hayata döndürülmesi, hayatta değilse de hayata döndükten sonra nörolojik olarak etkilenmesini önlemek üzere yaklaşımlar geliştirmeyi hedefliyoruz” dedi.

İlk yardım eğitimlerinin ilkini Aile Yaşam Merkezleri ve Gençlik Merkezleri personeli için başlattıklarını ve diğer birimlerde de eğitimlerin verilmeye devam edeceğini söyleyen Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı Aile Yaşam Merkezleri Şefi Şinasi Örün de, “İki oturum şeklinde teorik ve uygulamalı olan bu eğitimle görev yapan personelimizin ilk yardımda ve temel yaşam desteğinde daha da bilinçlenmesini ve bilgilendirilmesini amaçlıyoruz” diye konuştu.

İlk yardım eğitimine katılan ABB personeli de düşüncelerini şu sözlerle paylaştı:

-Hediye Güney: “Katıldığımız bu ilk yardım kursunda çok faydalı bilgiler edindik. Temel yaşam konusunda eksiklerimiz var. Normal hayatta her an kazayla her türlü tehlikeyle karşılaşabiliyoruz. Bu bilgiler bizler için hayati önem taşıyor.”

-Burcu Bal: “Aldığımız bu ilk yardım eğitiminin bizim hayatımızda gerçekten çok önemli olduğuna inanıyorum. Karşımıza ne çıkacağını, neler yaşayabileceğimizi bilmiyoruz. Bu derslerle kendimize hem güvenimiz geliyor hem de neler yapmamız gerektiğini, nasıl yapmamız gerektiğini doğru bir şekilde öğreniyoruz. ”