  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. Ankara Büyükşehir'den 2025-2029 Stratejik Planlama Toplantısı

Ankara Büyükşehir'den 2025-2029 Stratejik Planlama Toplantısı

Ankara Büyükşehir'den 2025-2029 Stratejik Planlama Toplantısı
Güncelleme:

Ankara Büyükşehir Belediyesinin 2025-2029 Stratejik Planlama Toplantısı gerçekleşti. Ankara Büyükşehir Belediyesi Konferans Salonu’nda gerçekleşen “2025-2029 Stratejik Plan Başlangıç Toplantısı”na; Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Genel Sekreter Reşit Serhat Taşkınsu, Genel Sekreter Yardımcıları, Daire Başkanları ve ilgili personel katıldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesinin 2025-2029 Stratejik Plan Hazırlama Çalışmaları kapsamında başlangıç toplantısı düzenlendi. Toplantıya katılan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Ankara’yı çok daha yaşanabilir hale getirmemiz lazım. Belediyenin yapması gerekenlerde mükemmeli yakalamak zorundayız. Bize verilen emaneti layıkıyla yerine getireceğiz. Gelecek kuşaklara örnek bir belediye, güzel bir Ankara bırakacağız. Biz her bir vatandaşımız için buradayız. Vatandaşın en ufak bir talebi bize emirdir” dedi.

Strateji Geliştirme Daire Başkanı Melek Günden Çınar, “Stratejik Plan Sunumu” ile toplantının amacıyla ilgili bilgi verirken Strateji Geliştirme Daire Danışmanı Doç. Dr. Mustafa Kemal Topçu ise “Stratejik Plan ve Yol Haritası ve İnteraktif Uygulama” konusunda toplantıya katkı sağladı.

YAVAŞ: “DEZAVANTAJLI GRUPLARA DESTEK OLMAKTAN DAHA ÖNEMLİ BİR PROJE OLAMAZ”

Toplantıda konuşan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Burada ileri sürülen hedeflerin hepsi modern dünyada ve bugünlerde dünyanın gündeminde olan ve hepimizin mutlaka başarması gereken şeyler… Kentte olması gerekenler, öncelikleri tespit ederken bizim kent konseyimiz var bundan sonra yapacağımız toplantıda buradaki ilgili dairelerin kent konseyinde kurulacak komiteler ile yan yana gelerek birlikte strateji planlamalarını isterim. Bunları bizim nasıl gerçekleştireceğimiz konusunda bir iş birliği yapmamız gerekiyor. Vatandaş yaşadığı kentte parası ile hizmet alırken şikâyetlerinin çözümlenmesini birinci öncelik olarak bekler. Şehirde yaşayan ve bugünün ekonomik sıkıntıları altında yaşayan dezavantajlı gruplara destek olmaktan daha önemli bir belediye projesi olamaz.”

 “VATANDAŞIN EN UFAK BİR TALEBİ BİZE EMİRDİR”

Yavaş, vatandaşın belediye hizmetlerinden memnuniyetinin önemine dikkat çekerek, “Ankara’yı çok daha yaşanabilir hale getirmemiz lazım. Belediyenin yapması gerekenlerde mükemmeli yakalamak zorundayız. Bize verilen emaneti layıkıyla yerine getireceğiz. Gelecek kuşaklara örnek bir belediye, güzel bir Ankara bırakacağız. Biz her bir vatandaşımız için buradayız. Vatandaşın en ufak bir talebi bize emirdir. ‘Ben bu insanın mağduriyetini nasıl çözerim’ mantığımız budur, hepimiz maaşı bunun için alıyoruz. Vatandaşın belediye hizmetlerinden memnuniyetinin en gerçek yansımasını gerçek belediyeciliğin ne olduğunu Ankara halkı gösterdi. İnşallah bu başarıyı artırarak devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Etiketler ankara abb ankara büyükşehir belediyesi mansur yavaş
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
17 Yaş Altı Millilerimiz dünya üçüncüsü 17 Yaş Altı Millilerimiz dünya üçüncüsü Bir sigara grubuna daha zam geldi Bir sigara grubuna daha zam geldi Yeni haftanın hava durumu belli oldu Yeni haftanın hava durumu belli oldu Güzel şarkıcı yeni şarkısını 60 metrelik elbisesiyle tanıttı Güzel şarkıcı yeni şarkısını 60 metrelik elbisesiyle tanıttı Eşiyle sorun yaşıyor diye yola atlayıp bir aracın altında can verdi Eşiyle sorun yaşıyor diye yola atlayıp bir aracın altında can verdi Almanya'da Türk bayrağı açan Ezhel: ''Öz terörist, vatan haininiz Avrupa'yı Türkçe ile sallıyor'' Almanya'da Türk bayrağı açan Ezhel: ''Öz terörist, vatan haininiz Avrupa'yı Türkçe ile sallıyor'' Kırkpınar'da başpehlivan Yusuf Can Zeybek oldu Kırkpınar'da başpehlivan Yusuf Can Zeybek oldu Antalya'da 41 derece görüldü, sahiller bile boş kaldı Antalya'da 41 derece görüldü, sahiller bile boş kaldı Barış Alper için skandal paylaşıma soruşturma Barış Alper için skandal paylaşıma soruşturma Fenerbahçe'nin dev transfer hamlesinde mutlu son Fenerbahçe'nin dev transfer hamlesinde mutlu son
Samsun'da uyuşturucu operasyonu Samsun'da uyuşturucu operasyonu Yetişkin içerikli film siteleri için yeni dönem başlıyor Yetişkin içerikli film siteleri için yeni dönem başlıyor