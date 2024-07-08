Ankara Büyükşehir'den 2025-2029 Stratejik Planlama Toplantısı

Ankara Büyükşehir Belediyesinin 2025-2029 Stratejik Planlama Toplantısı gerçekleşti. Ankara Büyükşehir Belediyesi Konferans Salonu’nda gerçekleşen “2025-2029 Stratejik Plan Başlangıç Toplantısı”na; Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Genel Sekreter Reşit Serhat Taşkınsu, Genel Sekreter Yardımcıları, Daire Başkanları ve ilgili personel katıldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesinin 2025-2029 Stratejik Plan Hazırlama Çalışmaları kapsamında başlangıç toplantısı düzenlendi. Toplantıya katılan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Ankara’yı çok daha yaşanabilir hale getirmemiz lazım. Belediyenin yapması gerekenlerde mükemmeli yakalamak zorundayız. Bize verilen emaneti layıkıyla yerine getireceğiz. Gelecek kuşaklara örnek bir belediye, güzel bir Ankara bırakacağız. Biz her bir vatandaşımız için buradayız. Vatandaşın en ufak bir talebi bize emirdir” dedi.

Strateji Geliştirme Daire Başkanı Melek Günden Çınar, “Stratejik Plan Sunumu” ile toplantının amacıyla ilgili bilgi verirken Strateji Geliştirme Daire Danışmanı Doç. Dr. Mustafa Kemal Topçu ise “Stratejik Plan ve Yol Haritası ve İnteraktif Uygulama” konusunda toplantıya katkı sağladı.

YAVAŞ: “DEZAVANTAJLI GRUPLARA DESTEK OLMAKTAN DAHA ÖNEMLİ BİR PROJE OLAMAZ”

Toplantıda konuşan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Burada ileri sürülen hedeflerin hepsi modern dünyada ve bugünlerde dünyanın gündeminde olan ve hepimizin mutlaka başarması gereken şeyler… Kentte olması gerekenler, öncelikleri tespit ederken bizim kent konseyimiz var bundan sonra yapacağımız toplantıda buradaki ilgili dairelerin kent konseyinde kurulacak komiteler ile yan yana gelerek birlikte strateji planlamalarını isterim. Bunları bizim nasıl gerçekleştireceğimiz konusunda bir iş birliği yapmamız gerekiyor. Vatandaş yaşadığı kentte parası ile hizmet alırken şikâyetlerinin çözümlenmesini birinci öncelik olarak bekler. Şehirde yaşayan ve bugünün ekonomik sıkıntıları altında yaşayan dezavantajlı gruplara destek olmaktan daha önemli bir belediye projesi olamaz.”

“VATANDAŞIN EN UFAK BİR TALEBİ BİZE EMİRDİR”

Yavaş, vatandaşın belediye hizmetlerinden memnuniyetinin önemine dikkat çekerek, “Ankara’yı çok daha yaşanabilir hale getirmemiz lazım. Belediyenin yapması gerekenlerde mükemmeli yakalamak zorundayız. Bize verilen emaneti layıkıyla yerine getireceğiz. Gelecek kuşaklara örnek bir belediye, güzel bir Ankara bırakacağız. Biz her bir vatandaşımız için buradayız. Vatandaşın en ufak bir talebi bize emirdir. ‘Ben bu insanın mağduriyetini nasıl çözerim’ mantığımız budur, hepimiz maaşı bunun için alıyoruz. Vatandaşın belediye hizmetlerinden memnuniyetinin en gerçek yansımasını gerçek belediyeciliğin ne olduğunu Ankara halkı gösterdi. İnşallah bu başarıyı artırarak devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.