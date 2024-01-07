Ankara Büyükşehir'den 22 bin 567 emekliye 5'inci kez destek ödemesi

Zorlu ekonomik koşullarda Başkentlilerin yanında olan Ankara Büyükşehir Belediyesi, emeklilere olan desteklerini de sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi, 7 bin 500 TL maaş alıp ekonomik zorluk yaşayan 22 bin 567 emekli için beşinci kez 1000’er TL destek ödemesi gerçekleştirdi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, yaşanan ekonomik krizin etkilerini hafifletmek için Başkentlilerin yanında olmaya devam ediyor. 7 bin 500 TL maaş alarak ekonomik zorluklar yaşayan emeklilere de desteklerini sürdüren Büyükşehir Belediyesi, beşinci kez destek ödemesi gerçekleştirdi. 22 BİN 567 EMEKLİYE 1000’ER TL DESTEK 7 bin 500 TL maaş ile hayatlarını sürdürmeye çalışan ve sosyal yardım alma şartlarını taşıyan toplam 22 bin 567 emekli için beşinci kez destek ödemesi gerçekleştirildi. Emeklilerin Başkent Kartlarına 1000’er TL’lik destek ödemesinin yanı sıra 400 TL et desteği ve 500 TL doğal gaz desteği de yatırıldı.