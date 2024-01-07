  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. Ankara Büyükşehir'den 22 bin 567 emekliye 5'inci kez destek ödemesi

Ankara Büyükşehir'den 22 bin 567 emekliye 5'inci kez destek ödemesi

Ankara Büyükşehir'den 22 bin 567 emekliye 5'inci kez destek ödemesi
Güncelleme:

Zorlu ekonomik koşullarda Başkentlilerin yanında olan Ankara Büyükşehir Belediyesi, emeklilere olan desteklerini de sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi, 7 bin 500 TL maaş alıp ekonomik zorluk yaşayan 22 bin 567 emekli için beşinci kez 1000’er TL destek ödemesi gerçekleştirdi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, yaşanan ekonomik krizin etkilerini hafifletmek için Başkentlilerin yanında olmaya devam ediyor.

7 bin 500 TL maaş alarak ekonomik zorluklar yaşayan emeklilere de desteklerini sürdüren Büyükşehir Belediyesi, beşinci kez destek ödemesi gerçekleştirdi.

 22 BİN 567 EMEKLİYE 1000’ER TL DESTEK

7 bin 500 TL maaş ile hayatlarını sürdürmeye çalışan ve sosyal yardım alma şartlarını taşıyan toplam 22 bin 567 emekli için beşinci kez destek ödemesi gerçekleştirildi. Emeklilerin Başkent Kartlarına 1000’er TL’lik destek ödemesinin yanı sıra 400 TL et desteği ve 500 TL doğal gaz desteği de yatırıldı.

Etiketler Ankara ABB Ankara Büyükşehir Belediyesi Mansur Yavaş
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Rusya Ukrayna'ya S-300 ile saldırdı! Çok sayıda ölü var Rusya Ukrayna'ya S-300 ile saldırdı! Çok sayıda ölü var Zorunlu trafik sigortasında tavan fiyatları belli oldu! İşte il il yeni trafik sigortası fiyatları Zorunlu trafik sigortasında tavan fiyatları belli oldu! İşte il il yeni trafik sigortası fiyatları Nureddin Nebati'den o iddiaya sert tepki: Allah belanızı versin Nureddin Nebati'den o iddiaya sert tepki: Allah belanızı versin Okul servis ücretlerine yüzde 60 zam talebi! Okul servis ücretlerine yüzde 60 zam talebi! Saatler öncesinden sızdı! AK Parti'nin İstanbul adayı belli oldu Saatler öncesinden sızdı! AK Parti'nin İstanbul adayı belli oldu Erdoğan AK Parti'nin adaylarını açıkladı Erdoğan AK Parti'nin adaylarını açıkladı Liste ortaya çıktı: İşte AK Parti'nin İstanbul ilçe adayları Liste ortaya çıktı: İşte AK Parti'nin İstanbul ilçe adayları Kabimne ''emekli aylığı'' gündemiyle toplanıyor Kabimne ''emekli aylığı'' gündemiyle toplanıyor