Ankara Büyükşehir Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle “23 Nisan İyilik Olsun” adıyla bir resim yarışması düzenledi. Sosyal medya hesapları üzerinden çocuklara çağrıda bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “23 Nisan’da düzenleyeceğimiz ödüllü resim yarışmasına katılımınızı bekliyorum” dedi. İyilik Olsun iş birliği ile düzenlenen ve Ankara’da yaşayan 6-12 yaş arası çocuklar, 21 Nisan 2021 tarihine kadar “iyilikolsun.com” adresi üzerinden yarışmaya başvur

Büyükşehir Belediyesi pandemi sürecinde sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği yaparak milli bayramları çeşitli etkinliklerle kutlamaya devam ediyor.

İyilik Olsun ile birlikte bu yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle ‘23 Nisan iyilik olsun’ adlı bir resim yarışması düzenleyen Büyükşehir Belediyesi, Ankara’da yaşayan 6-12 yaş arası çocukların evlerinde hazırladıkları resimlerle 21 Nisan tarihine kadar başvuru yapabileceğini duyurdu.

BAŞKAN YAVAŞ’TAN ÇOCUKLARA ÇAĞRI

Sosyal medya hesapları üzerinden çocuklara seslenerek çağrıda bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Değerli evlatlarım, eğitimden geri kalmanızı istemediğimiz kadar sanattan da geri kalmanızı istemiyoruz. Biliyoruz ki geleceği bu iki değer doğrultusunda aydınlatacaksınız. 23 Nisan’da düzenleyeceğimiz ödüllü resim yarışmasına katılımınızı bekliyorum” dedi.

“iyilikolsun.com” adresi üzerinden başvuru yapılabilecek yarışmanın bu yılki teması Hacı Bayram-ı Veli’nin iyilik ve sevgi içeren sözleri olarak belirlendi.

Yarışmaya katılacak olan Başkentli çocukların Hacı Bayram-ı Veli’nin;

“-Kimden ilim tahsil etmişseniz, o öğretmeniniz için daima Yüce Allah’tan sevgi ve şefkat dileyiniz.

-Bütün işlerde cimrilikten sakınınız. İnsanlığınızı koruyunuz. Güzel huylu ve merhametli olunuz. Ne halde olursanız olun dünyaya rağbeti azaltınız. Kötülükten uzaklaşınız.

-İyi biliniz ki öfke, düşünceyi ve iyi düşünmeyi daraltır. Sonunda insan yanılır.

-Yaşlılara saygı, gençlere sevgi göster.

-İnsanlara yumuşak davran, müsamaha göster.

-İnsanlara yumuşak davran, müsamaha göster” sözlerini resmetmeleri isteniyor.

Resimlerin A4 ebadında olması şartı aranırken; suluboya, guaj boya, pastel boya, yağlı boyanın kullanılabileceği yarışma için detaylı bilgiye “www.iyilikolsun.com” adresinden ulaşılabilecek. Yarışmada derece giren ilk 20 çocuğa ise tablet hediye edilecek.