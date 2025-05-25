Ankara Büyükşehir'den 25 ilçede 9 bin üreticiye 10,5 milyon sebze fidesi

ABB’nin çiftçilerin üretime devam etmesini sağlamak için gerçekleştirdiği sebze fidesi desteği bu yıl da yüzleri güldürdü. 25 ilçede sebze üreticiliği yapan 9 bin üreticiye, yüzde 50’si çiftçi katkı paylı olmak üzere toplam 10 milyon 500 bin adet sebze fidesi dağıtıldı.

Türkiye’nin en kapsamlı kırsal kalkınma desteklerine imza atan Ankara Büyükşehir Belediyesi, yerli üreticiye desteklerini sürdürüyor.

Yerli üretimi teşvik etmek ve çiftçinin maliyet yükünü azaltmak amacıyla tarımsal desteklerine devam eden Ankara Büyükşehir Belediyesi, yüzde 50 hibeli sebze fidesi dağıtımı gerçekleştirdi. 25 ilçede 9 bin üreticiye toplam 10 milyon 500 bin adet sebze fidesi dağıtıldı.

Yüzde 50 hibeli sebze fidesi dağıtımına katılan yerli üreticiler, kırsal desteklerden dolayı Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ederken düşüncelerini şu sözlerle dile getirdi:

-Hacer Horat: “7 yıldır çiftçilikle uğraşıyorum. Mansur Başkan’ımız sağ olsun bizlere fide desteği yapıyor. Fide desteğinin yanında bize çok büyük desteği var. Yüzde 50 hibe ile bizlere verdi bu yıl ama daha yanında bizim bunu yetiştirip, büyüttükten sonra satabilmemiz için belediye başkanları bize yer tahsis ediyor. Çok teşekkür ediyoruz.”

-Salih Yaşar : “10 senedir çiftçilik yapıyorum. 2-3 yıldır bu desteklerden yararlanıyorum. Daha önce mazot desteğinden ve gübre desteğinden yararlandım. Büyük ve güzel bir hizmet yapıyor Büyükşehir Belediyesi. Bu destekler olmasaydı fideyi özel şirketlerden alacaktık, onların da fiyatı yüksek.”

-Yusuf Kayahan : “Çocukluğumdan bu yana bu mesleği yapıyorum. Allah razı olsun teşekkür ederim Büyükşehir’e. Bu destekler olmasaydı başka yerlerden alacaktık.”

-Sibel Caner: “7 senedir çiftçilikle uğraşıyorum. Bugüne kadar sadece sebze fidesi desteğinden faydalandım, ürünleri güzel çıkıyor. Başkan’ımıza da çok teşekkür ediyorum verdikleri desteklerden dolayı.”

-Nezihe Can: “80 yaşındayım daha hâlâ bahçe ile uğraşıyorum. Vatandaşı sevdiği ve kolladığı için Allah razı olsun. Dışarıdan alsam 10 lira tanesi, bunu yarı fiyatına bize veriyor. Çok teşekkür ediyorum Büyükşehir Belediyesi’ne.’’