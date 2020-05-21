Ankara Büyükşehir’den 48 milyonluk zarar için suç duyurusu

Başkan Mansur Yavaş’ın talimatı ile kurulan komisyonun Belediye’nin iştiraki olan Seğmen Su’daki fabrikalar hakkında düzenlediği görüntülü raporda yer alan ve milletin parasının harcandığı yerler iç kararttı. Şüpheliler hakkında Seğmen Su’yun 6 farklı satın almasında Belediye’nin yaklaşık 48 Milyon TL zararı uğratıldığı gerekçesiyle aralarında Hüseyin Gülerce’nin kardeşi İbrahim Gülerce ve Adil Öksüz’ün akrabası Ömer Öksüz’ün de bulunduğu kişiler hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin, görevinden istifa ettirilen eski Başkan Melih Gökçek döneminde yapılan usulsüzlüklerle ilgili soruşturmaları ve suç duyuruları devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi kaynaklarından edinilen bilgiye göre, AFM isimli şirketin düşük ücretle aldığı çoğu atıl, kullanılamaz, virane durumda olan fabrikaların sermaye artırımı yapılarak ve bu artırımın da Belediye’ye yansıtılarak fahiş fiyatlarla Seğmen Su adına Belka AŞ’ye satıldığı ortaya çıktı.

Satın alınan bazı fabrikaların içinin boş olduğu, hedef çizimlerinin yapılıp atış poligonu gibi kullanıldığı, bazılarında ise atıl ve kullanılamaz halde makineler bulunduğu ortaya çıktı. Belediye bu ve benzeri alımlar ile yaklaşık 48 Milyon TL zarara uğratıldı. 2019 yılında suç duyurusunun yapıldığı virane haldeki fabrikalar hakkında yeni detaylar ve fotoğraflar ortaya çıktı.

KİRLİ RANT İLİŞKİSİ

Suç duyurusunda yer alan, AFM şirketi tarafından satın alınıp bir süre sonra Belediye şiketi Belka’ya haksız kazanç elde edilerek satılıp rant elde edilen ve Belediye şirketinin zarara uğratıldığı belirtilen satın alımlar ve detayları ise şöyle:

- BEYNAM SU (Bağiçi Köyü): AFM firması tarafından düşük ücretle satın alınıp 2014’te sermaye artırımından yaklaşık 3 ay sonra Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne 4.737.500,00 TL maliyetle satılan atıl ve virane durumdaki bina.

- AYUDUM SU (Karacadere Köyü): AFM firması tarafından düşük ücretle satın alınıp 2015’te sermaye artırımından 14 gün sonra Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne 5.825.000,00 TL maliyetle satılan atıl ve virane durumdaki bina ve 1 adet çalışmayan, kullanılamaz tahribatta damacana makinesi.

- FİLİZ MEMBA SUYU (Güzelcekale Köyü): AFM firması tarafından düşük ücretle satın alınıp 2013’te Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne 6.000.000,00 TL maliyetle satılan bina ve atıl durumdaki damaca makinesi.

- SEĞMEN SU (Haymana): AFM firması tarafından düşük ücretle satın alınıp 2013’te sermaye artırımından yaklaşık 5 ay sonra Ankara Büyükşehir Belediyesi’ ye 14.880.000,00 TL maliyetle satılan bina ve makine.

- BAĞİÇİ İNCİ SU (Bağiçi Köyü): AFM firması tarafından düşük ücretle satın alınıp 2014’te sermaye artırımından yaklaşık 4 ay sonra Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne 12.350.000,00 TL maliyetle satılan bina ve makine.

- KARAALİ MEVKİİ (Gölbaşı): Bu mevkide fabrika kurulması için AFM şirketi ile sözleşme yapılmış, o tarihte şirkete makine alımı için 5.750.000,00 TL ödeme yapılmış, buna rağmen bu güne kadar tek bir çivi dahi çakılmamıştır. Bu para tamamen havadan verilmiştir!

GÜLERCE, ÖKSÜZ… İNCELEMEDE SÜRPRİZ İSİMLER!

İnceleme sonucunda, satın almaların yapıldığı tarihlerdeki tutara göre oluşan yaklaşık 48 Milyon TL’lik zararın, eski Ankara Büyükşehir Belediyesi yöneticilerinin bilinçli olarak karşı şirkete menfaat sağlanması ile ortaya çıktığı belirtilerek Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunuldu. Suç duyurusunda bulunulan isimler arasında o dönemde BELKA AŞ Yönetim Kurulu’nda yer alan Hüseyin Gülerce’nin kardeşi İbrahim Gülerce ile FETÖ firarisi, 15 Temmuz hain darbe girişiminin kaçağı Adil Öksüz’ün akrabası Ömer Öksüz’ün de yer alması dikkat çekti. Ankara Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, yetim hakkının sonuna kadar kollanacağını belirterek bugüne kadar haksız kazanç sağlayan herkesin peşine düşüleceğini ve haram mal yiyenin yanına kalmayacağını ifade ettiler.