Ankara Büyükşehir'den 57 noktada ücretsiz Wi-Fi hizmeti

Ankara Büyükşehir Belediyesi kent genelinde başlattığı dijital dönüşüm atağı kapsamında ücretsiz internet ağlarını yaygınlaştırmaya devam ediyor. Faz1 çalışmaları tamamlanan projenin Faz2 kısmında 18 noktada ücretsiz internet hizmeti verilmeye başlandı. Böylelikle; Ankara’da ücretsiz kablosuz internet hizmetinin verildiği yerlerin sayısı 57’ye ulaşmış oldu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkenti kablosuz internet ağlarıyla örmeye devam ediyor.

BLD 4.0 çalışmaları kapsamında Başkentte dijital dönüşüm başlatan Ankara Büyükşehir Belediyesi, kent meydanları ve rekreasyon alanlarında ücretsiz internet ağını her geçen gün genişletiyor. Daha önce Faz1 çalışmaları kapsamında 34 meydan ve rekreasyon alanında ücretsiz Wi-Fi hizmetini başlatan ABB Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, projenin Faz2 çalışmalarını hızlandırdı.

Faz2 çalışmaları ile 31 meydan ve rekreasyon alanında daha ücretsiz internet hizmeti sağlanacak.

18 YENİ NOKTADA ÜCRETSİZ İNTERNET HİZMETİ DEVREDE

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın ‘temel insan hakkı’ olarak nitelendirdiği ücretsiz internet projesinde Faz1 çalışmaları tamamlanırken, projenin Faz2 çalışmalarında ise birçok noktada internet hizmeti verilmeye başlandı.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından yürütülen ücretsiz internet projesinin Faz2 çalışmalarında hizmet verilen nokta sayısı 18’e yükseldi. Faz2 çalışmaları kapsamında; ‘Kuşcağız Aile Yaşam Merkezi, Karşıyaka Mezarlığı (Namaz ve taziye noktası), Göksu Parkı, Elmadağ İsmet Paşa Parkı, Altınpark, 50. Yıl Parkı, Haydar Aliyev Parkı, Botanik Park 1 ve 2, Seğmenler Parkı, Ali Dinçer Parkı, Demetevler Parkı, Mamak Şafaktepe Parkı, Cemre Parkı, Gençlik Parkı, Zafer Parkı, Atlantis Park ve Keçiören Evcil Hayvan Parkı’nda Wi-Fi noktaları oluşturuldu.

Devreye alınan yeni noktalarla birlikte toplam ücretsiz Wi-Fi hizmetinin verildiği meydan ve rekreasyon alanlarının sayısı da toplam 57 oldu.

BAŞKENTLİLER WİFİ HİZMETİNDEN MEMNUN

57 noktada aktif olarak kullanılabilen Wi-Fi hizmetine ise Başkentliler büyük ilgi gösteriyor. Kent meydanları ve parklarda devreye alınan Wi-Fi hizmetinden yararlanan vatandaşlar, şöyle konuştu:

-Fevzi Anıl Kılıç: “Bu uygulama çok yararlı oldu. Bazen internetimiz olmadığında buradaki internete bağlanıyoruz. Kendi cebimizden harcama yapmamış oluyoruz. Parkta ders çalışıyoruz, film izliyoruz.”

-Taha Karasakal: “Parklara bilgisayarımı getirip internete giriyorum ve işlerimi hallediyorum. Bütçemize de kârı oluyor.”

-Samet Şahin: “Wi-Fi hizmetinden çok memnunum. En azından faturam yüksek gelmiyor. İnterneti kullanan başka arkadaşlarım da oluyor. Çoğunlukla müzik dinliyorum. Cebimden para eksilmemiş oluyor ve onu başka yerde harcıyorum.”

-Merve Ulucak: “Bu hizmetin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ankara’da çok fazla büyük üniversite var. O nedenle çok kıymetli bir hizmet olmuş öğrenciler için.”

-Zarife Gökmen: “Harika bir hizmet olmuş. Bizler de parka gelince internetten yararlanıyoruz. Bütçeye de oldukça kârı var. Çocuklarımızın kesesine katkı sağlanmış oluyor.”

-Hüsniye Çağlayan: “Çok güzel bir uygulama olmuş. İnternet imkânı olmayanlar için çok güzel bir proje olmuş.”

-Saadet Taşal: “Gençler sürekli parklara geliyorlar ve internet de olmazsa olmaz bu çağda. Ücretsiz olması öğrenciler için çok avantajlı oluyor.”

-Ali Uçan: “Bu ekonomik şartlarda olması gereken mantıklı bir çalışma olmuş. Gençlere odaklı yapılan projeleri takdir ediyorum. Büyükşehir gençlerin istek ve ihtiyaçlarına göre proje üretiyor. Büyükşehiri bu nedenle tebrik ediyorum.”