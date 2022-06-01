Ankara Büyükşehir'den 9 bin 640 çiftçiye 9,5 milyon sebze fidesi

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent’te yerli üretimi artırmak ve üreticinin bütçesine katkı sağlamak amacıyla kırsal kalkınma desteklerine ara vermeden devam ediyor.

Başkent tarımında verim ve kalite kadar üretimi artırmak, yerli üreticilere ekonomik yönden katkı sağlamak amacıyla kırsal kalkınma desteklerini sürdüren Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, 16 Mayıs’ta başladığı sebze fidesi dağıtımını tamamladı. Yüzde 75’i hibe yüzde 25’i çiftçi katkı paylı destek ile yaklaşık 9,5 milyon sebze fidesi, 25 ilçenin tamamında 9 bin 640 çiftçiye dağıtıldı.

Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, 16 Mayıs’ta yerli üreticilere yönelik başlattığı sebze fidesi (domates, biber, patlıcan) dağıtımını tamamladı. Yaklaşık 9,5 milyon sebze fidesi, 25 ilçede 9 bin 640 çiftçiye dağıtıldı.

YÜZDE 75’i HİBE YÜZDE 25’İ ÇİFTÇİ KATKI PAYLI

Yüzde 75’i hibe yüzde 25’i ise çiftçi katkı paylı sebze fidesi desteği sağlayan Ankara Büyükşehir Belediyesi, sebze fidesi dağıtımını 28 Mayıs’ta Pursaklar ve Keçiören (Etlik) ilçesi ile bitirdi.

Geçtiğimiz yıl yaklaşık 8 milyon sebze fidesi dağıtan Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı bu yıl ise 5 milyon 323 bin 710 adet domates, 3 milyon 972 bin biber, 150 bin 780 patlıcan fidesi olmak üzere toplam 9 milyon 447 bin 285 sebze fidesini Başkentli çiftçilerle buluşturdu.

BEYPAZARLI ÇİFTÇİLERDEN SEBZE FİDESİNE YOĞUN İLGİ

Beypazarlı çiftçiler, ABB’nin sebze fidesi desteğine bu yıl da yoğun ilgi gösterdi.

Sabahın erken saatlerinde Beypazarı Fen İşleri Şantiyesi’ne akın eden çiftçiler, Büyükşehir Belediyesinin sağladığı desteğe şu sözlerle teşekkür ettiler:

-Halil İbrahim Köksal: “Ankara Büyükşehir Belediyesinin kırsal kalkınmayı hızlandırmak için çiftçilere vermiş olduğu desteklerden dolayı çok mutluyum, böyle hizmetler Türkiye’de daha önce yaşanmadı. İlçe belediyeleri de inşallah böyle hizmetler yapar. Sebze fidesi desteği olmasaydı bu sene tarlamıza ekim yapamayacaktık, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.’’

-Ömer Aktaş: “Milletin sebze fidesi alacak parası kalmadı. Ben 2 bin tane fide aldım, bunları dışarıdan almaya kalksam çok daha pahalı olacaktı. Yapılan bu hizmet unutulmaz bir şey Başkanımızın çiftçiye çok desteği oldu.’’

-Muhittin Türkoğlu: ‘‘Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız çiftçiye her zaman yardım ediyor. Sebze fidesi dağıtımı bizler için çok önemli. Büyükşehir Belediyesinin mazot, tohum ve gübre desteğinden de faydalandım. Bu destekler olmasaydı ürünleri paramızla alacaktık, maliyetlerimiz azaldı.’’

-Havva Metin: ‘‘Ankara Büyükşehir Belediyesinin hizmetlerinden 3 senedir faydalanıyorum. Şimdi de 3 bin tane fide aldım. Bu destekten Mansur Yavaş’ı destekleyen de desteklemeyen de yararlandı.’’

-Ercan Ulus: ‘’30 yıldır çiftçilik yapıyorum, sebze fidesi dağıtımından çok memnunum. Piyasaya göre daha uygun fiyatla alıyoruz.’’

-Selahattin Tiftik: ‘‘Daha önce de gübre olsun, arpa olsun bir çok hizmetten yararlandım. Bizlere verdiği desteklerden dolayı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş’a teşekkür ediyorum.’’

-Kazım Uslu (Beypazarı Kabaca Mahalle Muhtarı): ‘‘Ankara Büyükşehir Belediyesinin yapmış olduğu bu hizmetler çok anlamlı gerçekten ve herkes faydalanıyor. Başkanımıza teşekkür ediyoruz.’’

“ÇİFTÇİLİĞİ BIRAKMIŞTIM TEKRAR BAŞLADIM”

Başkentli üreticilerin ekonomisine de katkı sağlayan sebze fidesi desteğine Sincanlı çiftçiler de tam not verdi.

Bu destekler sayesinde ayakta durduklarını ve üretimden kopmadıklarını ifade eden yerli üreticiler, şu değerlendirmelerde bulundular:

-Yunus Yalçın (Etimesgut Orhun Mahalle Muhtarı): “Baba mesleği çiftçilikle uğraşıyorum. Mansur Başkanımıza öncelikle çok çok teşekkür ediyorum, çiftçilerimize çok büyük desteği oldu. Fide dağıtılıyor, nohut aldık, buğday aldık, gübre aldık, mazot desteği oldu. Artan maliyetler nedeniyle çiftçiler zor durumda bu destekler çok önemli.”

-Hatice İlhan: “10 senedir çiftçilik yapıyorum. Desteklerden çok memnunuz. Destek olmasaydı cebimizden alacaktık.”

-Musa Özcan: “Çiftçi çok memnun bu desteklerden. Zor zamanlardan geçiyoruz ve ilaç gibi geliyor. Buğday, nohut desteğinden hep yararlandık. Tohumlar tarlaya ekilmiş durumda ve piyasaya baktığımızda en kaliteli tohumları çiftçiye destek olarak veriyor. Geçen sene arpa desteğinden çok verim aldık.”

-Hacı Atakan: “Bu destekler mükemmel. Mazot desteği olsun, tohum desteği olsun saymakla bitiremeyiz. Her zaman üreticinin yanında. Köyden kente göçlerin yaşandığı sırada Mansur Başkanımızın bu desteklerinin üzerine söylenecek söz yok.”

-Mustafa Şanlıtürk: “Çiftçiliği bırakmıştım, tekrar başladım. Köylülere bu destekler çok iyi oldu. Büyükşehir’in Gölbaşı’nda ektiği aronia bitkisinden sonra boş arsamı böyle değerlendirmeye başladım, domates ekmeye başladım.”

GÖLBAŞILI VE ALTINDAĞ PEÇENEKLİ ÇİFTÇİLER DE SEBZE DESTEĞİNDEN MEMNUN

Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri tarafından dağıtılan sebze fidesinden yararlanan Gölbaşılı ve Altındağ Peçenekli çiftçiler ile mahalle muhtarları da düşüncelerini şu sözlerle dile getirdiler:

-Arzu Dervişoğlu (Eymir Mahalle Muhtarı): “Mansur Başkanımıza bu destekleri sağladığı için teşekkür ediyorum. Şu ekonomik sıkıntıda üreticiye destek verdiği için bu destekleri çok anlamlı buluyor ve kendisini kutluyorum.”

-Reşat Yüksel (Oğulbey Mahalle Muhtarı): “Mansur Başkanımızın sayesinde bahçelerimizi ekeceğiz. Bol bereketli bir yıl olmasını diliyorum.”

-Salim Ertürk: “Sayın Başkana teşekkür ederiz. Hem mazot hem fide hem de gübre desteğinden faydalandım. Tohum desteği de aldım. Ekonomik yönden çok katkısı oldu.”

-Cesur Mahir Koyuncu : “Bu destekten ilk kez faydalandım. Ekonomik yönden çok katkısı oldu. Allah razı olsun.”

-Hayrettin Koç: “Kaç yıldır bu desteklerden faydalanıyorum. Başkanımıza gerçekten çok teşekkür ederiz.”

-Ali Köse (Altındağ Peçenek Mahalle Muhtarı): “ Bu çok güzel bir hizmet. Biz tohum, gübre, mazot ve şimdi de sebze fidesi desteği alıyoruz. Gerçekten çiftçiye büyük katkısı oldu.”

-Adil Tuna (Altındağ Tatlar Mahalle Muhtarı): “Nohut, buğday, fide gibi tüm desteklerden yararlanıyoruz. Çiftçimiz bu yardımlardan çok memnun. Köylüm adına teşekkür ediyorum.”

-Satı Çakır: “Sebze fideleri organik olduğu için çok memnunuz. Geçen sene nohut ve gübre de aldım, ürünler çok güzel ve kaliteli.”

-Mehmet Hidayet Dumlupınar: “Ailece çiftçilik yapıyoruz. Geçen yıl da fide aldım, sebzeler çok bol ve kaliteli çıktı. Diğer desteklerden de yararlandık arpa, buğday, fiğ tohumu… Genç arkadaşlarımı da bu işe teşvik ediyorum onlar da bu işi yapsınlar çünkü belediye üreticileri destekliyor.”

-Mehmet Can: “Sebze desteğinden memnun kaldık, geçen sene de aldık. Bütçeme de çok katkısı oldu. Tüm çiftçiler faydalandı ve bu hepimizi kalkındırdı.”

-Cemalettin Çakmak: “Tüm desteklerden yararlanıyorum. Peçenek halkı olarak tüm destekleri beğeniyoruz ve alıyoruz. Hibe desteği sayesinde bütçemize çok faydası oluyor.”

ÇUBUK İLE DEVAM EDEN DAĞITIM PURSAK VE KEÇİÖREN (ETLİK) İLÇELERİ İLE SONA ERDİ

Çubuk ile devam eden dağıtım süreci Pursaklar ve Keçiören (Etlik) ilçeleri ile sona erdi.

Uygun fiyatı ve yüksek kalitesi nedeniyle sebze fidelerini beğendiklerini vurgulayan Başkentli çiftçiler, Büyükşehir Belediyesine teşekkür ettiler:

-Emrullah Öztürk: ‘‘Sebze fidesi desteği çok güzel. Ben 3 yıldır bu hizmetten faydalanıyorum ve almış olduğumuz fidelerden çok güzel verim aldık. Nohut, buğday ve mazot desteğinden de faydalandım, Başkanımız Mansur Yavaş’tan Allah razı olsun.’’

-Kemal Akdoğan: ‘‘Sebze fidesi desteğinden çiftçiler olarak çok memnunuz ve bu hizmetlerin devamını diliyoruz.”

-Hıdır Karataş (Çubuk Yukarı Emirler Mahallesi Muhtarı): ‘‘Ankara Büyükşehir Belediyesinin sebze fidesi desteğinden çok memnunuz ve bu desteklerin devamını diliyoruz.”

-Şehriban Uzaoğlu: ‘‘Mansur Başkanımızın çiftçilere vermiş olduğu desteklerden çok memnunuz, sebze fidesi için de çok teşekkür ediyorum.’’

-Sadık Can (Çubuk Muhtarlar Dernek Başkanı): ‘‘Yerli üreticilere bugüne kadara nohut, arpa, buğday tohumu ve mazot desteği şimdi de sebze fidesi dağıttığı için çiftçiler adına Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş’a çok teşekkür ediyoruz.’’

-İbrahim Akdemir: ‘‘Ankara Büyükşehir Belediyesinden geçen sene yonca ve mısır tohumu almıştık, bu sene de sebze fidesi alıyoruz.”

-Bekir Türkay: “Sebze fidesi desteğinin yanı sıra mazot desteğinden de faydalandım, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.’’

-Mustafa Kaya: ‘‘Bugüne kadar görmediğimiz desteği Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’tan gördük, Allah ondan razı olsun.”

-Ahmet Çakır: ‘‘Sebze fidesi desteğinden faydalanmak için daha önce Çubuk ilçesine gitmiştim bu sene ise ayağımıza kadar geldi bu çok güzel bir şey.’’

-Ferhat Atalay: ‘‘Sebze fidesi desteğinden çok memnunum, daha önce de buğday ve nohut almıştım.’’

-Abdulkadir Erdoğdu: ‘‘Sebze fidesi desteğinden çok memnunum dışarıda pahalıya alacağım fideleri Ankara Büyükşehir Belediyesinin desteği ile daha uygun fiyata aldım.’’